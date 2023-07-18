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Yomiuri: Япония планирует ограничить экспорт автомобилей в Россию

2:01
Авто

Япония намерена ввести более жесткие правила экспорта автомобилей в Россию, включая как новые, так и подержанные машины. Стремясь учесть изменение динамики внутреннего рынка, японское правительство намерено запретить экспорт автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л, причем как бензиновых, так и дизельных. Это ограничение будет распространяться также на гибридные автомобили, подключаемые гибриды и электромобили.

Yomiuri: Япония планирует ограничить экспорт автомобилей в Россию
Фото: fregataero. ru/tury/aziya/yaponiya/tokio/tokio-vchera-i-segodnya-korotkii-2022

По данным местной газеты Yomiuri, ожидается, что кабинет министров Японии утвердит новый запрет на экспорт в течение этого месяца, и он вступит в силу в августе.

Расширение этих ограничений соответствует риторике как США, так и Европейского союза. В мае США запретили экспорт в Россию любых легковых автомобилей, а Евросоюз в июне этого года распространил свои ограничения на автомобили с двигателями объемом 1,9 л и более.

По данным Министерства финансов Японии, в 2022 году на подержанные автомобили приходилась четверть всего объема экспорта. Россия является ведущим покупателем этих автомобилей. По оценкам Ассоциации экспортеров подержанных японских автомобилей, в страну было ввезено около 210 тыс. единиц, что на 30% больше, чем в 2021 году. В результате Россия с большим отрывом опередила Объединенные Арабские Эмираты и Новую Зеландию.

Импорт подержанных автомобилей был настолько активным, что общий объем экспорта автомобилей из Японии в Россию в первом квартале 2023 года вырос почти на 40%. Стоит отметить, что японские производители официально не поставляют автомобили на российский рынок. Новые ограничения, скорее всего, призваны противодействовать этой тенденции.

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ЗАПРЕТ ПРАВОГО РУЛЯ❗️ ЯПОНИЯ ВВОДИТ ЖЁСТКИЕ САНКЦИИ⁉️
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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