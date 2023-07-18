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Mazda CX-50 2024 получит незначительные обновления и не очень значительное повышение цены

Авто

Mazda CX-50 — изысканная скрытая жемчужина, превосходящяая Subaru Outback как по ходовым качествам, так и по роскоши. В отличие от своего более распространенного аналога, CX-50 выделяется на оживленных дорогах. Вступая в 2024 год, Mazda подготовила тонкие обновления для этого замечательного автомобиля. Хотя эти изменения могут остаться незамеченными для рядового покупателя, есть одно несомненное изменение, которое привлечет внимание — это повышение цен на различные уровни отделки.

Mazda CX-50 2024 получит незначительные обновления и не очень значительное повышение цены
Фото: carbuzz .com

Для повышения проходимости CX-50 компания Mazda провела тщательную модернизацию амортизаторов. Эта модификация призвана вдохновить на более смелые путешествия, усиливая острые ощущения от поездок. Кроме того, Mazda перекалибровала рулевое управление с электроусилителем, обеспечив сохранение исключительной управляемости CX-50.

В связи с этими усовершенствованиями Mazda приняла решение о снятии с производства базовой комплектации 2.5 S. При этом цена на 2.5 S Select увеличивается на 1350 долл. Таким образом, стартовая цена CX-50 в будущем году составит 31 575 долл. с учетом дорожных расходов в размере 1275 долл.

Список стандартного оборудования по-прежнему впечатляет: двухзонный климат-контроль, вентиляционные отверстия во втором ряду, четыре порта USB, совместимость с Apple CarPlay и Android Auto, рейлинги на крыше и стеклоочистители, реагирующие на дождь.

Что касается безопасности, то в стандартный пакет входят системы автоматического торможения с функцией обнаружения пешеходов, мониторинга слепых зон, помощи при движении по полосе, предупреждения о пересечении дороги сзади, а также радарный круиз-контроль с функцией остановки и движения в пробке.

Под капотом находится 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с естественной тягой, развивающий мощность 187 л. с. и крутящий момент 186 фунт-фут. В паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач (к счастью, нет CVT) CX-50 может похвастаться буксировочной способностью 2 000 фунтов.

Для тех, кто ищет дополнительные возможности, пакет 2.5 S Preferred предлагает подогрев передних сидений, электрический подъемник с программируемой регулировкой высоты, а также подогрев боковых зеркал заднего вида и стеклоочистителей. Новая цена на этот пакет составляет 32 925 долларов, что на 1400 долларов больше, чем в 2023 году. Примечательно, что эта комплектация заменяет снятый с производства вариант 2.5 S Preferred Plus в 2024 году.

В комплектации 2.5 S Premium в качестве дополнительных опций предлагаются панорамный люк, система Homelink, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, беспроводная зарядка телефона и великолепная аудиосистема Bose с 12 динамиками. При цене от 36 425 долл. этот уровень отделки увеличивается на 1150 долл.

На вершине не турбированных комплектаций находится 2.5 S Premium Plus. Она включает в себя зеркала с электроприводом складывания, потрясающие 20-дюймовые колеса, вентилируемые передние сиденья, память настроек водителя и сиденье пассажира с электроприводом. Примечательно, что цена на эту топовую комплектацию всего на 350 долл. выше и составляет 38 775 долл.

Теперь переключим наше внимание на бодрящую сферу турбированного 2,5-литрового рядного "четверки". На 93-октановом топливе он выдает потрясающие 256 л. с. и 320 фунт-фут крутящего момента, а на 87-октановом топливе — все еще впечатляющие 227 л. с. и 310 фунт-фут крутящего момента. С этим мощным двигателем опции практически аналогичны опциям 2.5 S Preferred, а буксировочная способность увеличивается до 3 500 кг.

Самая доступная комплектация 2.5 Turbo теперь начинается с 39 275 долл. Для тех, кто ищет нотку эксклюзивности, предлагается версия 2.5 Turbo Meridian Edition с 20-дюймовыми колесами, привлекательным графическим пакетом и набором оборудования для активного отдыха. Цена этой исключительной комплектации составляет от 42 075 долл.

В комплектации 2.5 Turbo Premium, воплощающей вершину роскоши, пассажирам предлагаются уважаемая аудиосистема Bose с 12 динамиками, вентилируемые передние сиденья и складывающиеся с электроприводом боковые зеркала с памятью положения. Начальная цена за эту замечательную комплектацию составляет 42 575 долларов США, что подтверждает ее статус воплощения изысканной роскоши.

Наконец, топовая комплектация 2.5 Turbo Premium Plus может похвастаться полным набором дополнительных функций, включая распознавание дорожных знаков на головном дисплее, помощь при маневрах в пробках на малой скорости, обзор на 360 градусов и заднее автоматическое торможение. Стоимость этой топовой комплектации составляет 44 575 долл. Все указанные цены включают 1 275 долл. Для справки ниже приведен список комплектаций и соответствующие им цены:

  • 2.5 S Select: 31 575 долл.
  • 2.5 S Preferred: $32,925
  • 2.5 S Premium: 36 425 долл.
  • 2.5 S Premium Plus: 38 775 долл.
  • 2.5 Turbo: 39 275 долл.
  • 2.5 Turbo Meridian Edition: 42 075 долл.
  • 2.5 Turbo Premium: 42 575 долл.
  • 2.5 Turbo Premium Plus: 44 575 долл.

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2024 Mazda CX-50 Turbo: Is The New CX-50 Worth A Look?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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