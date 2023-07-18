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Совет директоров Tesla вернет 735 млн. долл. в виде премий за акции, чтобы прекратить судебный процесс

1:17
Авто

В рамках урегулирования иска инвесторов руководители компании Tesla Inc., включая соучредителя Элона Маска, согласились отказаться от вознаграждений в виде акций на общую сумму более 735 млн. долл.

Совет директоров Tesla вернет 735 млн. долл. в виде премий за акции, чтобы прекратить судебный процесс
Фото: https://memeburn.com/motorburn/2022/08/model-y-integral-to-teslas-surging-success/

В иске обвинялись члены совета директоров в предоставлении себе непомерно высоких компенсационных пакетов. Среди директоров, участвовавших в этом урегулировании, можно назвать Ларри Эллисона, основателя корпорации Oracle, Джеймса Мердока, сына медиа-магната Руперта Мердока, и Кимбала Маска, брата Элона Маска.

Они не признали себя виновными, но решили урегулировать дело, чтобы избежать дальнейших юридических осложнений, как говорится в судебных документах, поданных 14 июля в Канцлерский суд штата Делавэр.

Соглашение также предусматривает пересмотр процесса оценки вопросов вознаграждения членов совета директоров. Окончательное утверждение соглашения находится в компетенции главного судьи Канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин Сент-Джей Маккормик. По состоянию на понедельник компания Tesla еще не ответила на запросы о предоставлении комментариев.

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Член совета директоров Tesla распродал акции компании более чем на $100 млн
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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