Показан Hyundai Santa Fe 2024 года с радикальным изменением дизайна

Компания Hyundai полностью посвятила себя электрификации, но при этом не забывает о внедорожниках, которые сыграли важную роль в ее успехе. Именно поэтому мы с радостью представляем совершенно новый Santa Fe 2024 года, который впервые с 2018 года полностью обновился и претерпел захватывающие метаморфозы во внешнем облике Santa Fe.

Первое и самое значительное изменение в обновлении — это дизайн Santa Fe, который претерпел значительную эволюцию и теперь может похвастаться мощным и коробчатым обликом, подходящим для семейного любителя приключений.

Hyundai изобретательно использовал форму Santa Fe для создания атмосферы величия, характеризующейся возвышающимся капотом, смелыми крыльями и ярко выраженными Н-образными фарами, которые повторяют Н-образные мотивы на передней панели. Благодаря внушительным 21-дюймовым колесам внедорожник приобрел ауру грозного покорителя бездорожья.

Кроме того, автопроизводитель удлинил колесную базу Santa Fe, хотя конкретные размеры пока не разглашаются. Ожидается, что это улучшение повысит качество езды и обеспечит более просторный салон, что еще больше укрепит популярность этого внедорожника.

Философия дизайна нового Santa Fe, разработанная компанией Hyundai, направлена на удовлетворение потребностей различных слоев населения. В салоне установлены сиденья второго и третьего рядов, которые удобно складываются, что отражает H-образный стиль, характерный для внешнего вида внедорожника. В салоне Hyundai разместила 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, выведенную на изящно изогнутый панорамный экран.

Кроме того, в интерьере Santa Fe гармонично сочетаются контрастные цвета обивки и высококачественные материалы. Акцент на экологичность очевиден: в части обивки и спинок сидений используются переработанные пластики. Кроме того, традиционные акценты роскоши, такие как отделка деревом и наличие вышитой кожи Nappa, придают атмосфере внедорожника элегантность.

Хотя конкретные технические характеристики и комплектации нового Santa Fe в настоящее время не раскрываются, изображения, представленные компанией Hyundai, намекают на наличие эмблемы 2.5T и надписи HTRAC, украшающей заднюю часть внедорожника.

Более подробная информация будет представлена во время презентации Santa Fe в следующем месяце на YouTube. Поскольку недавно Hyundai также представила Ioniq 5 N, этот год для корейского автопроизводителя обещает быть насыщенным.

