Ford F-150 Lightning получил значительное снижение цен на весь модельный ряд

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Стоимость электрического Ford F-150 Lightning значительно снизилась. Такое снижение цен "голубой овал" объясняет такими факторами, как расширение мощностей завода, усилия по повышению масштабируемости производства для получения эффекта масштаба, а также доступность более дешевого сырья. Таким образом, базовая цена на весь модельный ряд F-150 Lightning была снижена.

Фото: carbuzz. com/cars/ford/f-150-lightning

Покупатели Lightning по-прежнему могут выбирать из четырех вариантов отделки: Pro, XLT, Lariat и Platinum. Для двух средних моделей по-прежнему предлагаются два варианта аккумуляторов: со стандартным и увеличенным запасом хода. Обновленные цены на весь модельный ряд F-150 Lightning выглядят следующим образом:

Pro: 51 990 долларов США (снижение на 9 979 долларов США по сравнению с предыдущей ценой)

XLT: 56 990 долларов (снижение на 9 479 долларов по сравнению с предыдущей ценой)

XLT Extended Range: $71 990 (снижение на $8 879 по сравнению с предыдущей ценой)

Lariat: $71 990 (снижение на $6 979 по сравнению с предыдущей ценой)

Lariat Extended Range: $79 490 (снижение на $8 479 по сравнению с предыдущей ценой)

Platinum: $93 990 (снижение на $6 079 по сравнению с предыдущей ценой)

Обратите внимание, что эти цифры включают обязательный дорожный сбор в размере 1 995 долл. и не учитывают возможные льготы. Несмотря на то, что в условиях, когда повышение цен стало нормой, любое снижение цен заслуживает внимания, необходимо подчеркнуть, что это снижение произошло после нескольких значительных повышений цен, объявленных за последние несколько месяцев. Стоит отметить, что мы все еще находимся на некотором расстоянии от первоначальной цели Ford — базовой цены в 40 000 долл.

Компания Ford не внесла каких-либо заметных изменений в оснащение Lightning, поэтому снижение цен не свидетельствует об уменьшении количества предлагаемых стандартных функций.

Точно так же не было внесено никаких существенных изменений в трансмиссию. Базовый F-150 Lightning Pro оснащается парой электродвигателей (по одному на ось), получающих энергию от литий-ионного аккумулятора емкостью 98 киловатт-часов и передающих на все четыре колеса 462 л. с. и 775 фунт-фут крутящего момента.

В такой конфигурации запас хода достигает 240 миль, а буксировка — до 5 000 фунтов.

При выборе опционального аккумуляторного блока с увеличенной емкостью 131 киловатт-час, доступного для моделей XLT и Lariat и входящего в стандартную комплектацию комплектации Platinum, мощность увеличивается до 580 л. с., а крутящий момент остается неизменным. Запас хода и буксировочная способность также увеличиваются, достигая 320 миль и 7700 фунтов соответственно.

По данным Ford, снижение цен вступает в силу с 17 июля 2023 года. Эти цены распространяются на Lightning 2023 года, поскольку модель 2024 года еще не анонсирована. Кроме того, компания сообщает, что некоторые розничные покупатели могут претендовать на бонус в размере 1000 долл. в рамках акции по распродаже, которая завершится 31 июля.

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Обзор нового Ford F150 Lightning: неужели ЛУЧШИЙ пикап!?