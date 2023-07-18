Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Совет директоров Tesla вернет 735 млн. долл. в виде премий за акции, чтобы прекратить судебный процесс
Орбан: Латинская Америка поддержала Венгрию в призыве к мирному урегулированию украинского конфликта
Показан Hyundai Santa Fe 2024 года с радикальным изменением дизайна
Gazeta.ru: Глобальное потепление угрожает некоторым сортам вин
На Времевском выступе уничтожены турецкая бронетехника и танки ВСУ
Politico: Латинская Америка поссорилась с Евросоюзом на саммите из-за позиции по украинскому конфликту
За рулем: Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина ещё существует исключительно благодаря поддержке со стороны США
Мошенники обманом выманили у жителя Биробиджана деньги "на лечение ребёнка"

Ford F-150 Lightning получил значительное снижение цен на весь модельный ряд

4:07
Авто

Стоимость электрического Ford F-150 Lightning значительно снизилась. Такое снижение цен "голубой овал" объясняет такими факторами, как расширение мощностей завода, усилия по повышению масштабируемости производства для получения эффекта масштаба, а также доступность более дешевого сырья. Таким образом, базовая цена на весь модельный ряд F-150 Lightning была снижена.

Ford F-150 Lightning получил значительное снижение цен на весь модельный ряд
Фото: carbuzz. com/cars/ford/f-150-lightning

Покупатели Lightning по-прежнему могут выбирать из четырех вариантов отделки: Pro, XLT, Lariat и Platinum. Для двух средних моделей по-прежнему предлагаются два варианта аккумуляторов: со стандартным и увеличенным запасом хода. Обновленные цены на весь модельный ряд F-150 Lightning выглядят следующим образом:

  • Pro: 51 990 долларов США (снижение на 9 979 долларов США по сравнению с предыдущей ценой)
  • XLT: 56 990 долларов (снижение на 9 479 долларов по сравнению с предыдущей ценой)
  • XLT Extended Range: $71 990 (снижение на $8 879 по сравнению с предыдущей ценой)
  • Lariat: $71 990 (снижение на $6 979 по сравнению с предыдущей ценой)
  • Lariat Extended Range: $79 490 (снижение на $8 479 по сравнению с предыдущей ценой)
  • Platinum: $93 990 (снижение на $6 079 по сравнению с предыдущей ценой)

Обратите внимание, что эти цифры включают обязательный дорожный сбор в размере 1 995 долл. и не учитывают возможные льготы. Несмотря на то, что в условиях, когда повышение цен стало нормой, любое снижение цен заслуживает внимания, необходимо подчеркнуть, что это снижение произошло после нескольких значительных повышений цен, объявленных за последние несколько месяцев. Стоит отметить, что мы все еще находимся на некотором расстоянии от первоначальной цели Ford — базовой цены в 40 000 долл.

Компания Ford не внесла каких-либо заметных изменений в оснащение Lightning, поэтому снижение цен не свидетельствует об уменьшении количества предлагаемых стандартных функций.

Точно так же не было внесено никаких существенных изменений в трансмиссию. Базовый F-150 Lightning Pro оснащается парой электродвигателей (по одному на ось), получающих энергию от литий-ионного аккумулятора емкостью 98 киловатт-часов и передающих на все четыре колеса 462 л. с. и 775 фунт-фут крутящего момента.

В такой конфигурации запас хода достигает 240 миль, а буксировка — до 5 000 фунтов.

При выборе опционального аккумуляторного блока с увеличенной емкостью 131 киловатт-час, доступного для моделей XLT и Lariat и входящего в стандартную комплектацию комплектации Platinum, мощность увеличивается до 580 л. с., а крутящий момент остается неизменным. Запас хода и буксировочная способность также увеличиваются, достигая 320 миль и 7700 фунтов соответственно.

По данным Ford, снижение цен вступает в силу с 17 июля 2023 года. Эти цены распространяются на Lightning 2023 года, поскольку модель 2024 года еще не анонсирована. Кроме того, компания сообщает, что некоторые розничные покупатели могут претендовать на бонус в размере 1000 долл. в рамках акции по распродаже, которая завершится 31 июля. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Обзор нового Ford F150 Lightning: неужели ЛУЧШИЙ пикап!?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Акция закончилась: Россия приняла неожиданное решение

Москва решила остановить для Индии "акцию щедрости".

РИА Новости: Россия приняла неожиданное решение, отменив скидки на нефть для Индии
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту утром 17 июля
Shot показал последствия взрыва на Крымском мосту
Обстоятельства смерти актёра Александра Орловского стали известны общественности
Ответный удар за теракт на Крымском мосту должен быть нанесён по инфраструктуре США и Британии
Легендарный крейсер "Варяг": жизнь длиною в три года Сергей Лебедев Россия вышла из зерновой сделки. Почему? Петр Ермилин Немецкая БМП "Мардер": чем нам грозит её появление Андрей Николаев
Два человека погибли в результате падения пролёта Крымского моста
Появилось первое видео после взрыва на Крымском мосту
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Две россиянки пожаловались на теракт на Крымском мосту: "Взорвали слишком рано"
Последние материалы
Gazeta.ru: Глобальное потепление угрожает некоторым сортам вин
На Времевском выступе уничтожены турецкая бронетехника и танки ВСУ
Politico: Латинская Америка поссорилась с Евросоюзом на саммите из-за позиции по украинскому конфликту
За рулем: Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей
Что будет, если залить в двигатель масло для коробки передач
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина ещё существует исключительно благодаря поддержке со стороны США
Мошенники обманом выманили у жителя Биробиджана деньги "на лечение ребёнка"
Внезапная атака российской бронегруппы прорвала оборону ВСУ у шахты "Трудовская"
Есть ли преимущества от бороздочного садоводства
Павлиашвили предупреждал Наргиз о месте со стороны Фадеева: "Беги от него. Будет мстить до конца дней"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников