За рулем: Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Горьковский автомобильный завод считает, что понес убытки из-за невыполнения контрактов, в частности, из-за непоставки дизельных двигателей для сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде.

Фото: tvoe-avto. com/212409-volkswagen-ostanavlivaet-proizvodstvo-avtomobilej-v-rossii.html

В ходе слушаний в Арбитражном суде Нижегородской области представитель Volkswagen Aktiengesellschaft отметил, что договор был рамочным, и в 2020 году заказов от ГАЗа не поступало.

В дальнейшем была достигнута предварительная договоренность о поставке 768 единиц техники, и хотя в итоге поставка не состоялась, ответчик не расторгал договор в одностороннем порядке, поэтому убытки немецкой автомобильной компании не считаются существующими.

Кроме того, VW настаивает на том, что убытки, понесенные автозаводом и дилерами, фактически фальсифицируются ГАЗом.

Также не подлежат компенсации инвестиции в сборочное производство, поскольку эти средства были вложены задолго до подписания договора на поставку двигателей. ГАЗ намерен продолжать добиваться компенсации убытков от своего бывшего партнера. Дальнейшее рассмотрение дела состоится в октябре.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Volkswagen не возобновит сотрудничество с ГАЗом