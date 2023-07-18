За рулем: Volkswagen не признает долг ГАЗу на 28,4 млрд рублей

Горьковский автомобильный завод считает, что понес убытки из-за невыполнения контрактов, в частности, из-за непоставки дизельных двигателей для сборки VW и Skoda в Нижнем Новгороде.
В ходе слушаний в Арбитражном суде Нижегородской области представитель Volkswagen Aktiengesellschaft отметил, что договор был рамочным, и в 2020 году заказов от ГАЗа не поступало.
В дальнейшем была достигнута предварительная договоренность о поставке 768 единиц техники, и хотя в итоге поставка не состоялась, ответчик не расторгал договор в одностороннем порядке, поэтому убытки немецкой автомобильной компании не считаются существующими.
Кроме того, VW настаивает на том, что убытки, понесенные автозаводом и дилерами, фактически фальсифицируются ГАЗом.
Также не подлежат компенсации инвестиции в сборочное производство, поскольку эти средства были вложены задолго до подписания договора на поставку двигателей. ГАЗ намерен продолжать добиваться компенсации убытков от своего бывшего партнера. Дальнейшее рассмотрение дела состоится в октябре.
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