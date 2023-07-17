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Lada Niva Travel лишилась доступного уровня отделки и подорожала

2:01
Авто

Lada Niva Travel претерпела некоторые изменения: из нее убрали одну из самых доступных комплектаций, что привело к повышению цены. АвтоВАЗ пересмотрел модельный ряд внедорожника и исключил из него вторую, самую дешевую комплектацию Classic Plus, которая стоила 1 080 900 рублей.

Lada Niva Travel лишилась доступного уровня отделки и подорожала
Фото: wylsa. com/novyj-lada-niva-travel-vyzyvaet-lish-grust/

Кроме того, на пять тысяч рублей выросли цены двух других комплектаций — Luxe и Black, которые теперь стоят 1 259 900 и 1 227 900 рублей соответственно. Стартовая цена Niva Travel осталась прежней — от 1 042 900 руб.

Отделка Classic Plus была вторым по доступности вариантом в линейке Niva Travel. В ней предлагались 15-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше для багажа, а также компактное запасное колесо вместо полноразмерного. Молдинги дверей и багажник задней двери окрашивались в цвет кузова. Теперь на сайте представлено шесть вариантов отделки: Classic, Comfort и его внедорожный вариант, Luxe, роскошный Black и спортивный KHL.

Есть и другие изменения: в список цветов кузова больше не входят варианты "металлик", которые раньше предлагались за небольшую доплату. В настоящее время Niva Travel предлагается только в трех цветах вместо прежних семи: Glacier White 221, Nessie Green 2316 и Panther Black 672.

Кроме того, планируется переделать Niva Travel в пикап. Этим проектом занимается московская компания "Альфа-Автотехнологии", специализирующаяся на производстве автокомпонентов. Недавно они представили прототип пикапа. Компания готова выпускать до четырех тысяч модифицированных "Нив" в год, но для этого необходимо получить разрешение АвтоВАЗа.

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LADA Niva Travel. Самый правдивый отзыв от реального владельца.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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