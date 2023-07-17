В автомобильной промышленности Армении произошло важное событие — начался выпуск национального автомобиля. По неофициальным данным, с конвейера начали сходить модели известной южнокорейской марки SsangYong.
Армения успешно приступила к выпуску автомобилей под собственной маркой Sepuh. Об этом сообщил министр экономики страны Ваан Керобян. По его словам, в настоящее время автомобили проходят государственную регистрацию, а производство осуществляется на заводе, созданном крупнейшим иранским автопроизводителем Iran Khodro.
Стоит отметить, что собранные в Армении автомобили не являются иранскими: судя по просочившимся в Интернет видеороликам, это модели южнокорейской марки SsangYong.
Керобян сообщил, что производство автомобиля Sepuh 1 уже началось, хотя на видеозаписях с конвейера видно присутствие сразу двух моделей. Это кроссовер Tivoli и внедорожник Rexton. Интересно, что последний — это предыдущее поколение, которое было снято с производства три года назад. На предприятие завозятся готовые к сборке комплекты, которые собираются методом крупноузловой сборки.
Название марки Sepuh ("Սեպուհ" на армянском языке) происходит из средневековой Армении. Оно использовалось для обозначения определенного социального класса аристократии — лиц, часто участвовавших в государственных делах и занимавших должности в королевском дворце.
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