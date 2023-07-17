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В Армении началось производство национального автомобиля

1:33
Авто

В автомобильной промышленности Армении произошло важное событие — начался выпуск национального автомобиля. По неофициальным данным, с конвейера начали сходить модели известной южнокорейской марки SsangYong.

В Армении началось производство национального автомобиля
Фото: daytimenews. ru/auto/v-armenii-nachalos-proizvodstvo-nacionalnogo-avtomobilya-77719.html

Армения успешно приступила к выпуску автомобилей под собственной маркой Sepuh. Об этом сообщил министр экономики страны Ваан Керобян. По его словам, в настоящее время автомобили проходят государственную регистрацию, а производство осуществляется на заводе, созданном крупнейшим иранским автопроизводителем Iran Khodro.

Стоит отметить, что собранные в Армении автомобили не являются иранскими: судя по просочившимся в Интернет видеороликам, это модели южнокорейской марки SsangYong.

Керобян сообщил, что производство автомобиля Sepuh 1 уже началось, хотя на видеозаписях с конвейера видно присутствие сразу двух моделей. Это кроссовер Tivoli и внедорожник Rexton. Интересно, что последний — это предыдущее поколение, которое было снято с производства три года назад. На предприятие завозятся готовые к сборке комплекты, которые собираются методом крупноузловой сборки.

Название марки Sepuh ("Սեպուհ" на армянском языке) происходит из средневековой Армении. Оно использовалось для обозначения определенного социального класса аристократии — лиц, часто участвовавших в государственных делах и занимавших должности в королевском дворце.

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Авто из Армении, КОНКУРС. Утиль сбор 2023
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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