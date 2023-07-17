В Москве начинается снос парковочных счетчиков

1:55 Your browser does not support the audio element. Авто

Правительство Москвы приняло решение о демонтаже всех парковочных счетчиков с улиц города. После тщательного рассмотрения вопроса власти пришли к выводу, что стационарные устройства для оплаты парковки перестали пользоваться спросом у горожан.

Фото: www.m24. ru/news/transport/17072023/598878

Автомобилисты нашли альтернативные способы, которые оказались более удобными. В ближайшее время правительство объявит тендер на демонтаж этих устройств. Назначенный подрядчик должен будет демонтировать 590 парковочных счетчиков и привести дорожное покрытие в надлежащее состояние.

Стоимость демонтажа 590 парковочных счетчиков оценивается в 11,7 млн. руб. В эту стоимость входит демонтаж устройств вместе с их бетонными основаниями, а также восстановление асфальтового или плиточного покрытия и уборка территории. Компания, выигравшая тендер, должна будет выполнить работы в течение 30 дней.

Первые парковочные счетчики появились на столичных улицах в 2012 году. Десять лет назад этими стационарными устройствами для оплаты парковки пользовались 37% водителей. Однако с каждым годом доля автомобилистов, пользующихся парковочными счетчиками, снижается. В прошлом году только один процент автолюбителей оплачивал парковку с помощью этих комплексов.

На отказ от использования парковочных счетчиков повлияли современные способы оплаты парковки. В частности, водители стали использовать для оплаты парковки мобильное приложение "Парковки России", голосовые системы оплаты, официальный сайт или партнерские сервисы. Эти альтернативы оказались более удобными и эффективными, что привело к сокращению использования традиционных парковочных счетчиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как оплачивать парковку в Москве и не получить штраф! Инструкция