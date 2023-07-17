АвтоВАЗ начнет производство 1,5-литровых двигателей с турбонаддувом в Тольятти

АвтоВАЗ, ведущий российский автопроизводитель, объявил о планах начать производство 1,5-литровых двигателей с турбонаддувом в Тольятти. По информации Telegram-канала "Autostream", компания намерена задействовать мощности своего завода силовых агрегатов, которые ранее использовались для производства нетурбированных 1,6-литровых двигателей для альянса Renault-Nissan (HR16/H4M). Хотя инсайдер не раскрывает подробной информации, ожидаемая мощность 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом установлена на уровне 150 л. с. для получения налоговых льгот.

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

В настоящее время информация об отечественном 1,5-литровом двигателе с турбонаддувом отсутствует. Однако можно предположить, что АвтоВАЗ намерен локализовать силовой агрегат от концерна FAW. Первый автомобиль Lada с китайскими корнями, кроссовер X-Cross 5, оснащается двигателем, подходящим под данное описание.

Аналогичная конфигурация "турбочетверки" встречается на лифтбеках B70 и кроссоверах T55, которые ранее были замечены в Тольятти на мощностях АвтоВАЗа. Турбированные двигатели FAW имеют рядную конструкцию, непосредственный впрыск топлива и рабочий объем 1498 куб. см.

Помимо выпуска турбированных двигателей, АвтоВАЗ продолжает совершенствовать существующую линейку двигателей с естественным впрыском. В ближайшее время 1,6- и 1,8-литровые агрегаты появятся под капотом классической "Нивы", а самый технологичный тольяттинский двигатель вернется в линейку Vesta NG.

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