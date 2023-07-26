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Стал известен владелец первого катафалка Aurus Lafet

2:06
Авто

Первый катафалк Aurus Lafet нашел своего владельца. Удлиненный автомобиль-усадьба, собранный компанией NAMI в 2021 году, был официально зарегистрирован 27 июня 2023 года. Благодаря идентификационному номеру XKN091000L1000053 и общедоступной базе данных полисов ОСАГО удалось выяснить, что владельцем Aurus Lafet является Федеральная служба охраны Российской Федерации. Интересно, что страховой полис начал действовать 6 июня 2023 года и обошелся ведомству всего в 4 287 рублей 46 копеек.

Стал известен владелец первого катафалка Aurus Lafet
Фото: 5koleso. ru/articles/novosti/v-poslednij-put-universal-aurus-lafet-neozhidanno-rassekretili/

Дебютное появление катафалка Aurus Lafet состоялось осенью 2021 года, когда в похоронной процессии Евгения Зиничева участвовали три усадебных автомобиля. По состоянию на 30 июня 2023 года две другие модели Lafet не зарегистрированы, что свидетельствует об осторожном подходе к производству элитных похоронных автомобилей в НАМИ.

Aurus Lafet создан на базе лимузина Senat с удлиненной вставкой, а катафалк имеет оригинальный кузов с тремя дверями. Известно, что катафалк имеет общий двигатель, трансмиссию и шасси с другими моделями семейства EMP. Поэтому Lafet может похвастаться той же мощностью в 598 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.

Во втором квартале 2023 года впервые было зарегистрировано множество автомобилей Aurus 2019-2023 годов выпуска. Хотя большинство из них составляли обычные седаны Senat, в процессе регистрации участвовали и более редкие модели, такие как кроссовер Komendant, минивэны Arsenal, бронированные и небронированные лимузины различной длины.

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Жириновского отправили в последний путь на катафалке Aurus (ФОТО)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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