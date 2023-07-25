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Как выровнять даже глубокую вмятину на кузове авто без шпаклевки

3:01
Авто

Когда речь идет о кузовном ремонте автомобиля, он может быть трудоемким и дорогостоящим. При этом желаемый результат не всегда достигается. Толстые слои шпатлевки быстро трескаются и отваливаются, использованные детали приходят в негодность, а новые обходятся в копеечку. Особенно обидно, когда причиной обращения за ремонтом становится маленькая, но глубокая вмятина или порез. Несмотря на небольшой размер, она приносит массу проблем.

Как выровнять даже глубокую вмятину на кузове авто без шпаклевки
Фото: https://www.starhit.ru/

В благополучные времена можно было просто заплатить требуемую сумму и жить дальше. Однако в 2023 году существенные изменения коснулись и без того ограниченных бюджетов российских семей. Многие уже не могут позволить себе такой ремонт, и автомобили так и будут ездить с неприглядными зияющими ранами до полного разрушения. Возможно, даже дольше.

Тем не менее, благодаря современным технологиям и обширному китайскому рынку, решение этой сложной проблемы было найдено. Оно называется паяльной пастой. Раньше она использовалась для сборки печатных плат, а сегодня применяется для латания и ремонта автомобилей. Самое приятное, что для этого понадобится только шлифовальная машина и строительная тепловая пушка. Такая заплатка прослужит долго, пережив саму деталь.

Перед началом работы необходимо соблюдать два правила: хранить паяльную пасту в холодильнике, но за несколько часов до начала работы достать ее, чтобы она естественным образом нагрелась до комнатной температуры.

Не нагревайте ее с помощью термопистолета или на плите. Кроме того, после вскрытия пасты ее необходимо использовать полностью. Ее нельзя запечатать и сохранить на потом. После того как эти факты поняты и согласованы, можно приступать к работе.

Прежде всего, пока паста разогревается, необходимо очистить и обезжирить поврежденный участок. После того как будет виден голый металл, можно нагревать поверхность и слой за слоем наносить паяльную пасту.

Мастерство требуется только в одном: слои должны быть тонкими. Поэтому необходимо заранее подобрать подходящие инструменты и потренироваться на "черновой" поверхности. После того как первый слой высохнет и затвердеет, переходите к следующему, а затем дайте всей работе тщательно высохнуть и затвердеть. Только после этого следует включать шлифовальную машину и удалять излишки материала.

Этот метод не только позволяет сохранить оригинальную деталь, что выгодно с точки зрения экономии средств и сохранения остаточной стоимости автомобиля, но и имеет визуальные преимущества. Только деталь заводского изготовления будет выглядеть "как новая". Кроме того, обработанный и восстановленный участок не ржавеет, что выгодно отличает паяльную пасту от шпатлевки. 

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Как убрать вмятину на кузове автомобиля подручными средствами
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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