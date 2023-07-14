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Цена нового Lotus Emira 2024 года составляет чуть меньше шестизначной суммы

3:26
Авто

В 2024 году, после проблем с сертификацией, вызвавших задержку, завораживающий Lotus Emira наконец-то готов покорить американские дороги. Это необыкновенное купе заняло достойное место в виртуальном конфигураторе фирмы, хотя его цена превышает первоначальные ожидания.

Цена нового Lotus Emira 2024 года составляет чуть меньше шестизначной суммы
Фото: www.carscoops. com/2023/07/four-cylinder-lotus-emira-fully-detailed-now-available-to-order/

Потенциальных покупателей порадуют две восхитительные версии Emira. Вариант начального уровня оснащается турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем от Mercedes-AMG, развивающим впечатляющие 360 л. с. и 310 фунт-фут крутящего момента. Мощность эффективно передается на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

Второй вариант — 3,5-литровый V6 с наддувом, щедро предоставленный компанией Toyota, развивающий впечатляющие 400 л. с. и 310 фунт-фут крутящего момента. Любителям вождения придется по вкусу шестиступенчатая механическая коробка передач, а опциональная шестиступенчатая автоматическая трансмиссия, повышающая крутящий момент до 317 фунт-футов, предлагается за дополнительные 2150 долларов.

Базовый Emira можно приобрести по цене от 99 900 долларов США, без учета стоимости доставки, которая пока не разглашается. При этом базовая цена варианта с двигателем V6 составляет 105 400 долл.

Стоит отметить, что эти цифры относятся только к модели First Edition, поскольку Lotus пока не раскрывает подробностей и цен на другие привлекательные варианты отделки. Для сравнения, британская марка, перешедшая под контроль Geely, первоначально объявила цены в 85 900 и 93 300 долл. для моделей с четырехцилиндровым и шестицилиндровым двигателями соответственно. Недавнее повышение цен объясняется проблемами в цепочке поставок, от которых страдает большинство автопроизводителей с 2020 года.

Страстные энтузиасты, приступающие к конфигурированию Emira, обнаружат, что их ожидает огромное количество опций. Lotus предлагает выбор между конфигурациями шасси Touring и Sport, причем последняя отличается более жесткой подвеской. Кроме того, предлагаются 13 привлекательных цветов окраски, опциональный пакет Black Pack, включающий черные элементы отделки, и три варианта дизайна колесных дисков.

Внутри Emira предлагает восхитительный выбор обивки из кожи и алькантары, а также такие интересные функции, как система слежения за автомобилем, приемопередатчик HomeLink и тонированные стекла.

Общенациональные дилеры Lotus начнут получать прославленный Emira First Edition с двигателем V6 в третьем квартале 2023 года, а тем, кто с нетерпением ожидает четырехцилиндровую модель, придется запастись терпением до первого квартала 2024 года. Уверены, что со временем модельный ряд будет пополняться новыми привлекательными вариантами отделки.

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2024 Lotus Emira Test Drive
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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