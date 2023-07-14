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Ford Mustang Mach-E Rally выходит на трассу и в шоурум

2:25
Авто

Компания Ford усердно работает над многочисленными захватывающими и готовыми к треку модификациями новейшего Mustang. Однако компания не обошла вниманием и свой замечательный электромобиль — кроссовер Mustang Mach-E. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать грядущее пополнение своего портфолио, компания представила прототип Mustang Mach-E Rally, вдохновленный раллийными гонками.

Ford Mustang Mach-E Rally выходит на трассу и в шоурум
Фото: www.carscoops. com/2023/07/2024-ford-mustang-mach-e-rally-is-coming-to-your-favorite-dirt-road-this-fall/

Хотя связь с гонками может показаться неясной, поскольку Mustang Mach-E никогда не участвовал в международных раллийных соревнованиях, прототип Rally, несомненно, воплощает в себе этот дух.

Ford украсил его передним бампером в стиле GT с заметным красным буксировочным крюком, плавно интегрированными противотуманными фарами в центральную пластиковую панель передней части, расширителями колесных арок и спойлером на крыше, отдающим дань раллийному наследию.

Общий вид дополняют белые колеса, обутые в шины для внедорожников, но, возможно, это еще не все, поскольку концепт, представленный Ford, по-прежнему скрыт камуфляжем.

При осмотре интерьера Rally создается впечатление, что он напоминает стандартную комплектацию Mach-E. Однако нам придется запастись терпением, чтобы выяснить все подробности его технических характеристик. Одно можно сказать точно: этот концепт электрический. Конечно, вы не ожидали увидеть под капотом 5,0-литровый двигатель V8, не так ли? 

В качестве места для демонстрации Mustang Mach-E Rally компания Ford выбрала уважаемый Фестиваль скорости в Гудвуде в 2023 году. Эстонский гонщик Отт Тянак, действующий победитель чемпионата мира по ралли 2019 года, сел за руль и мастерски завел автомобиль на культовый холм. Однако важно отметить, что Mach-E Rally — это не просто прототип. Ford подтверждает, что эта модель выйдет на рынок США осенью 2023 года, а вскоре после этого состоится ее европейский дебют. Хотя компания Ford не раскрывает конкретные изменения, которые будут внесены в концепт, мы предполагаем, что его цена превысит стоимость топовой версии GT, которая начинается примерно с 63 000 долл. 

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Ford Mustang Mach-E 1400: One-Of-A-Kind Prototype | Mustang | Ford Performance
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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