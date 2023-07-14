Поставки VW в первом полугодии выросли во всех регионах, кроме Китая

2:01 Your browser does not support the audio element. Авто

В период с января по июнь концерн Volkswagen сообщил об увеличении объема поставок на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем рост наблюдался во всех регионах, кроме Китая. В Китае наблюдалось небольшое снижение общего объема поставок на 1,2% и снижение на 1,6% продаж аккумуляторных автомобилей.

Фото: tvoe-avto. com/212409-volkswagen-ostanavlivaet-proizvodstvo-avtomobilej-v-rossii.html

Отчасти это снижение можно объяснить значительным ростом продаж в том же месяце предыдущего года. Тогда правительство продлило налоговые льготы на электромобили (EV), чтобы стимулировать спрос, на который повлияли меры по блокировке. Представитель компании признал этот фактор.

Тем не менее, продажи электромобилей в Китае в целом растут с марта, а июнь, по данным Volkswagen, стал самым сильным месяцем.

Компания испытывает серьезное давление со стороны инвесторов, требующих увеличить продажи электромобилей в Китае, особенно учитывая растущую конкуренцию со стороны китайских конкурентов, снижающих цены. Такая конкурентная ситуация угрожает доминирующему положению Volkswagen на рынке традиционных двигателей внутреннего сгорания.

В Северной Америке, которая исторически является менее восприимчивым рынком для EV по сравнению с Европой и Китаем, в первом полугодии наблюдался значительный рост поставок аккумуляторных автомобилей — на 75,5%, в результате чего общий рост поставок составил 14,2%.

Volkswagen подтверждает свою позицию лидера на рынке аккумуляторных автомобилей в Европе. В этом году компания продала в регионе 217 100 автомобилей, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущим годом, когда на продажи повлияли перебои в цепочке поставок, вызванные конфликтом на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Volkswagen объявил войну «серым» поставкам в Россию | Новости с колёс №2406