Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Экономист Ракша: цифровой рубль окажется во всеобщем пользовании с 2025 года
В Челябинске начался активный поиск мака и конопли на садовых участках
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 15 июля из-за урагана
На автодороге "Воронеж-Луганск" обнаружены двое убитых мужчин в военной форме
В Глазове появился мурал с парой белых лебедей
Диетолог рассказала, как правильно питаться после 50 лет
91-летний Бедрос Киркоров проходит плановый медосмотр в военном госпитале
Цена нового Lotus Emira 2024 года составляет чуть меньше шестизначной суммы
Ford Mustang Mach-E Rally выходит на трассу и в шоурум

Поставки VW в первом полугодии выросли во всех регионах, кроме Китая

2:01
Авто

В период с января по июнь концерн Volkswagen сообщил об увеличении объема поставок на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем рост наблюдался во всех регионах, кроме Китая. В Китае наблюдалось небольшое снижение общего объема поставок на 1,2% и снижение на 1,6% продаж аккумуляторных автомобилей.

Поставки VW в первом полугодии выросли во всех регионах, кроме Китая
Фото: tvoe-avto. com/212409-volkswagen-ostanavlivaet-proizvodstvo-avtomobilej-v-rossii.html

Отчасти это снижение можно объяснить значительным ростом продаж в том же месяце предыдущего года. Тогда правительство продлило налоговые льготы на электромобили (EV), чтобы стимулировать спрос, на который повлияли меры по блокировке. Представитель компании признал этот фактор.

Тем не менее, продажи электромобилей в Китае в целом растут с марта, а июнь, по данным Volkswagen, стал самым сильным месяцем.

Компания испытывает серьезное давление со стороны инвесторов, требующих увеличить продажи электромобилей в Китае, особенно учитывая растущую конкуренцию со стороны китайских конкурентов, снижающих цены. Такая конкурентная ситуация угрожает доминирующему положению Volkswagen на рынке традиционных двигателей внутреннего сгорания.

В Северной Америке, которая исторически является менее восприимчивым рынком для EV по сравнению с Европой и Китаем, в первом полугодии наблюдался значительный рост поставок аккумуляторных автомобилей — на 75,5%, в результате чего общий рост поставок составил 14,2%.

Volkswagen подтверждает свою позицию лидера на рынке аккумуляторных автомобилей в Европе. В этом году компания продала в регионе 217 100 автомобилей, что свидетельствует о значительном росте по сравнению с предыдущим годом, когда на продажи повлияли перебои в цепочке поставок, вызванные конфликтом на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Volkswagen объявил войну «серым» поставкам в Россию | Новости с колёс №2406
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
Стало известно о судьбе генерала Попова — такими офицерами не разбрасываются
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
На автодороге "Воронеж-Луганск" обнаружены двое убитых мужчин в военной форме
Еврочиновники и евробанкиры разругались из-за российских активов
В Глазове появился мурал с парой белых лебедей
Диетолог рассказала, как правильно питаться после 50 лет
91-летний Бедрос Киркоров проходит плановый медосмотр в военном госпитале
Цена нового Lotus Emira 2024 года составляет чуть меньше шестизначной суммы
Ford Mustang Mach-E Rally выходит на трассу и в шоурум
Поставки VW в первом полугодии выросли во всех регионах, кроме Китая
Массажист рассказала, как убрать морщины вокруг глаз
Пасечник: ВСУ понесли под Артёмовском существенные потери
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников