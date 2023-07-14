В результате значительного поворота событий гражданин России успешно вернул свой автомобиль Audi Q3, который был конфискован немецкими таможенниками в связи с санкциями. Этот инцидент, произошедший в городе Гамбург, стал первым подобным случаем с момента введения санкций против России.
Как сообщает авторитетное издание "Фонтанка", у гражданина России Ивана Коваля еще в июне при таможенном оформлении в Гамбурге был конфискован автомобиль. Однако через полтора месяца прокуратура приняла решение вернуть автомобиль законному владельцу, так как не нашла оснований для его изъятия. Этот случай создает прецедент для подобных дел после введения санкций против России.
По словам владельца автомобиля, его адвокат получил письмо от таможенной службы Гамбурга, в котором сообщалось, что прокуратура города приняла решение о возврате Audi Q3. В качестве основной причины возврата власти назвали отсутствие у них юрисдикции для изъятия кроссовера.
С конца июня в Германии конфискуются автомобили с российскими номерами. При этом таможенники ссылаются на восьмой пакет санкций, запрещающий ввоз из России товаров, которые могут принести существенный доход.
Немецкие таможенники трактуют любые поездки россиян в Германию на автомобилях как нарушение санкционной политики. Однако в немецком законодательстве нет положений, позволяющих конфисковать транспортные средства, принадлежащие российским гражданам. В связи с этим посольство России настоятельно рекомендует соотечественникам не ездить в Германию на автомобилях с российскими номерами.
В конце февраля в России появилось предложение о конфискации автомобилей у повторных нарушителей правил дорожного движения в пользу Министерства обороны. Сторонники этого законопроекта утверждают, что автомобили нарушителей должны быть перенаправлены на нужды вооруженных сил.
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