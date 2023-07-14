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Россиянин успешно вернул конфискованный в Германии автомобиль на фоне санкций

2:19
Авто

В результате значительного поворота событий гражданин России успешно вернул свой автомобиль Audi Q3, который был конфискован немецкими таможенниками в связи с санкциями. Этот инцидент, произошедший в городе Гамбург, стал первым подобным случаем с момента введения санкций против России. 

Россиянин успешно вернул конфискованный в Германии автомобиль на фоне санкций
Фото: www.favcars. com/audi-q3-2-0-tdi-quattro-za-spec-2012-wallpapers-205697.htm

Возвращение Audi Q3

Как сообщает авторитетное издание "Фонтанка", у гражданина России Ивана Коваля еще в июне при таможенном оформлении в Гамбурге был конфискован автомобиль. Однако через полтора месяца прокуратура приняла решение вернуть автомобиль законному владельцу, так как не нашла оснований для его изъятия. Этот случай создает прецедент для подобных дел после введения санкций против России.

Юридические события

По словам владельца автомобиля, его адвокат получил письмо от таможенной службы Гамбурга, в котором сообщалось, что прокуратура города приняла решение о возврате Audi Q3. В качестве основной причины возврата власти назвали отсутствие у них юрисдикции для изъятия кроссовера.

Конфискация транспортных средств в Германии

С конца июня в Германии конфискуются автомобили с российскими номерами. При этом таможенники ссылаются на восьмой пакет санкций, запрещающий ввоз из России товаров, которые могут принести существенный доход.

Нарушения санкций и российские путешественники

Немецкие таможенники трактуют любые поездки россиян в Германию на автомобилях как нарушение санкционной политики. Однако в немецком законодательстве нет положений, позволяющих конфисковать транспортные средства, принадлежащие российским гражданам. В связи с этим посольство России настоятельно рекомендует соотечественникам не ездить в Германию на автомобилях с российскими номерами.

Предлагаемая конфискация транспортных средств в России

В конце февраля в России появилось предложение о конфискации автомобилей у повторных нарушителей правил дорожного движения в пользу Министерства обороны. Сторонники этого законопроекта утверждают, что автомобили нарушителей должны быть перенаправлены на нужды вооруженных сил. 

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Почему в Германии арестовывали машины с российскими номерами и как это связано с санкциями
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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