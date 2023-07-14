Chery Tiggo 7 Pro Max: мощный полноприводный кроссовер появился в России

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Компания Chery намерена произвести значительный фурор на российском рынке благодаря своей новинке — Tiggo 7 Pro Max. Согласно официальному заявлению пресс-службы марки, этот долгожданный кроссовер скоро появится в салонах официальных дилеров по всей стране. Ожидается, что вместе с официальной презентацией будут объявлены и цены. Tiggo 7 Pro Max поставляется в полноприводном варианте, что свидетельствует о его исключительных возможностях. Модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 150 л. с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Он разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 10,2 секунды, а средний расход топлива составляет 7,7 л/100 км.

Фото: www.cherykrasnoyarsk. ru/7promax

Усовершенствованная система полного привода

Tiggo 7 Pro Max оснащен усовершенствованной системой полного привода, которая стала результатом сотрудничества Chery с известным немецким автомобильным конгломератом ZF Friedrichshafen AG. Эта система, время срабатывания которой составляет 0,1 секунды, обеспечивает плавное включение всех четырех колес.

При этом обеспечивается точное распределение крутящего момента между передними и задними колесами, причем на задние колеса передается до 50% мощности. Эта технология повышает устойчивость автомобиля, особенно в сложных дорожных условиях. В Tiggo 7 Pro Max предусмотрено шесть режимов движения: Eco, Comfort, Sport, Snow, Gravel и 4x4.

Передовые системы помощи водителю

Tiggo 7 Pro Max оснащен целым рядом современных систем помощи водителю (ADAS), призванных обеспечить более безопасное и удобное вождение. К ним относятся системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения, помощи при движении по полосе, помощи при движении в пробках, предупреждения о лобовом столкновении и экстренного автономного торможения. Кроме того, эта модель предлагает адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о пересечении дороги сзади и предупреждение о столкновении сзади.

Повышенный комфорт и возможности подключения

Tiggo 7 Pro Max предлагает целый ряд функций, повышающих комфорт вождения. В стандартную комплектацию входит Chery Connect — телематическая система, позволяющая осуществлять дистанционный запуск двигателя, мониторинг автомобиля в режиме реального времени, отслеживать историю поездок и активировать аварийную сигнализацию. Что касается комфорта, то полноприводный Tiggo 7 Pro Max может похвастаться вентилируемыми сиденьями, двухзонным климат-контролем, системой контроля качества воздуха и подсветкой с настраиваемыми цветовыми решениями.

Информационно-развлекательная система и технологии

Помимо вышеперечисленных функций, Tiggo 7 Pro Max ADW оснащен современной мультимедийной системой. Она оснащена 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем с функциями голосового помощника и навигации. Кроссовер также предлагает беспроводную зарядку смартфонов и цифровую панель приборов, обеспечивая современное и подключенное вождение.

Chery Tiggo 7 Pro Max: новое определение производительности и стиля

Chery Tiggo 7 Pro Max представляет собой обновленную версию своего предшественника Tiggo 7 Pro. С момента своего появления на российском рынке в начале этого года предыдущая модель была доступна исключительно в переднеприводном исполнении. По состоянию на середину июля цена переднеприводного Tiggo 7 Pro с 1,6-литровым 147-сильным двигателем и бесступенчатой трансмиссией (CVT) составляет от 2 759 900 до 3 039 900 руб. в зависимости от выбранного уровня отделки.

Выпуская полноприводный Tiggo 7 Pro Max, компания Chery стремится создать динамичный кроссовер, сочетающий в себе производительность, безопасность и комфорт. Внедряя передовые функции и впечатляющие силовые агрегаты, компания Chery продолжает укреплять свое присутствие на высококонкурентном российском автомобильном рынке.

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Chery Tiggo 7 Pro Max. Вот разберись в них!