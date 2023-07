Your browser does not support the audio element.

Обновленный к предстоящему модельному году GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 модельного года получит увеличенный запас хода.

В отличие от прежней модели, рассчитанной на 355 миль, последняя версия 3X Pickup с увеличенным запасом хода теперь может проехать до 381 мили. Важно отметить, что такой запас хода достигается при использовании 24-модульного блока батарей. Тем не менее, даже при использовании стандартного 20-модульного блока батарей запас хода модели 2024 года, по данным GMC, увеличился.

Еще одно важное решение, которое необходимо принять, — это включение в комплектацию "Экстремального внедорожного пакета". Этот пакет включает в себя 18-дюймовые колеса, обутые в 35-дюймовые грязевые шины, а также четыре дополнительные камеры под днищем, всего 18 видов.

Кроме того, он включает в себя передний e-locker и задний виртуальный блокируемый дифференциал, сверхпрочные полуоси с шаровыми шарнирами, а также усиленные противоскользящие накладки и защиту днища. Однако стоит отметить, что такое оснащение влияет на запас хода автомобиля. GM приводит только данные по дальности хода для модернизированного 24-модульного блока, которая уменьшается с 381 до 359 миль.

GMC объявила о том, что Hummer 3X Pickup 2024 года будет доступен для заказа в предстоящем осеннем сезоне. Стартовая цена, включая стоимость доставки, составляет 106 945 долл.

The New GMC Hummer EV 3X Is More "Affordable" and Not White Like the Edition 1!