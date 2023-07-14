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Пикап GMC Hummer EV 3X получит увеличенный запас хода

2:22
Авто

Обновленный к предстоящему модельному году GMC Hummer EV 3X Pickup 2024 модельного года получит увеличенный запас хода.

Пикап GMC Hummer EV 3X получит увеличенный запас хода
Фото: carbuzz. com/cars/gmc/hummer-suv/photos-exterior

В отличие от прежней модели, рассчитанной на 355 миль, последняя версия 3X Pickup с увеличенным запасом хода теперь может проехать до 381 мили. Важно отметить, что такой запас хода достигается при использовании 24-модульного блока батарей. Тем не менее, даже при использовании стандартного 20-модульного блока батарей запас хода модели 2024 года, по данным GMC, увеличился.

По оценкам GM, запас хода увеличился с 329 миль в 2023 году до впечатляющих 359 миль в 2024 году. Кроме того, стоит отметить, что время разгона отличается в зависимости от комплекта батарей. Модель с увеличенным запасом хода разгоняется до 0-60 миль/ч за 3,0 секунды, а стандартная версия — за 3,5 секунды.

Еще одно важное решение, которое необходимо принять, — это включение в комплектацию "Экстремального внедорожного пакета". Этот пакет включает в себя 18-дюймовые колеса, обутые в 35-дюймовые грязевые шины, а также четыре дополнительные камеры под днищем, всего 18 видов.

Кроме того, он включает в себя передний e-locker и задний виртуальный блокируемый дифференциал, сверхпрочные полуоси с шаровыми шарнирами, а также усиленные противоскользящие накладки и защиту днища. Однако стоит отметить, что такое оснащение влияет на запас хода автомобиля. GM приводит только данные по дальности хода для модернизированного 24-модульного блока, которая уменьшается с 381 до 359 миль.

GMC объявила о том, что Hummer 3X Pickup 2024 года будет доступен для заказа в предстоящем осеннем сезоне. Стартовая цена, включая стоимость доставки, составляет 106 945 долл.

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The New GMC Hummer EV 3X Is More "Affordable" and Not White Like the Edition 1!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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