На смену Geely Coolray придет белорусский кроссовер BelGee X50

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На смену Geely Coolray, известной среди россиян модели автомобиля, придет китайско-белорусский кроссовер BelGee X50. Появились новые подробности об этом кроссовере, который собирается в Республике Беларусь. Первая партия кроссоверов BelGee X50 была произведена в Беларуси и будет продаваться под этим именем как на местном рынке, так и в России.

Фото: www.nbdpress. com/articles/2018-09-14/5332.html

Автомобильное издание AV. by опубликовало фотографию логотипа новой модели. По форме эмблема напоминает эмблему Geely, но вместо чередующихся прямоугольников в центре размещены буквы B и G, символизирующие завод "БелДжи" ("БелДжи").

Официальное подтверждение белорусско-китайского кроссовера дал заместитель директора ОАО "БелДжи" Сергей Худоешко. На встрече с белорусским клубом владельцев Geely он объявил, что любимый автомобиль, ранее известный как Coolray, теперь будет выпускаться под названием BelGee X50.

Позже генеральный директор белорусского завода Геннадий Свидерский прокомментировал эту информацию.

"Мы расширяем свою лицензию", — пояснил он. "Это будет наша ответственность за автокомпоненты. Надеюсь, что марка "БелДжи" будет запущена во второй половине 2023 года".

"Локализуя компоненты, мы сможем активнее их внедрять и сокращать сроки производства", — добавил Свидерский. Скорее всего, это означает, что у "БелДжи" будет свобода действий по изменению конструкции, локализации компонентов и созданию новых версий модели.

"Шины "БелШина" прошли испытания и прошли успешно", — цитирует Свидерского AV. by. "Используются стекла российского производства".

Внешне модель, как ожидается, будет идентична Geely Coolray и сохранит свой нынешний силовой агрегат. Она будет оснащаться 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. По состоянию на середину июля рекомендованные цены на Coolray в России начинаются от 2 299 990 руб. без учета скидок.

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