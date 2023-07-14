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BMW остается в России, но с некоторыми изменениями

2:14
Авто

Известный автопроизводитель BMW решил продолжить свое присутствие в России, но с существенными изменениями в своей деятельности. Вместо прямых продаж автомобилей российское отделение BMW, известное как ООО "БМВ Руссланд Трейдинг", внесло изменения в свои корпоративные документы.

BMW остается в России, но с некоторыми изменениями
Фото: www.benzclub. ru/forum/showthread.php?p=4473012

Как сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на достоверные источники, с июня этого года компания включила в число основных видов деятельности "Складскую деятельность и хранение". По сути, BMW будет заниматься в основном складскими операциями, а также оказывать послепродажное обслуживание, например, гарантийное, уже проданных российским клиентам автомобилей.

Ранее компания BMW Russland Trading объявила об успешном налаживании поставок некоторых фирменных запасных частей. Кроме того, представители компании подчеркнули свою готовность полностью обслуживать гарантийные обязательства российских клиентов, включая предоставление запасных частей. Теперь эта деятельность официально оформлена, чтобы избежать возможных проблем с налоговыми органами в связи с регулярными поставками запчастей.

В начале марта прошлого года компания BMW, как и многие другие иностранные бренды, временно приостановила свою деятельность в России. Импорт автомобилей и производство на калининградском заводе "Автотор" прекратились, в результате чего дилерские центры BMW в стране переориентировались на продажу китайских автомобилей. Однако стоит отметить, что поставки запасных частей в Россию продолжались непрерывно, что подтвердил "Мотор" в конце 2022 года.

Между тем, доступность официальных моделей BMW в России стала скудной. По словам дилеров, на складах осталось лишь ограниченное количество автомобилей других снятых с производства марок, таких как Jaguar Land Rover, Cadillac, Chevrolet, Volvo. Их постепенно заменяют многочисленные китайские марки и параллельный импорт, под которым понимаются автомобили, ввезенные без согласия производителя.

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БМВ -всё очень плохо /// BMW в РФ - "аналоги", проблемы и отсутствие гарантии завода-изготовителя
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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