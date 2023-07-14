В России ожидается повышение акцизов на автомобили и мотоциклы

Министерство финансов РФ предложило повысить ставки акцизов на легковые автомобили в России. Этот шаг будет сделан после предыдущего повышения акцизов с 1 января 2023 года. Как сообщает "Интерфакс", первоначально власти планировали проиндексировать акцизы на четыре процента в следующем году, но теперь предлагают повысить их на пять процентов. Поскольку законопроект уже одобрен одной из правительственных комиссий, поправки могут быть приняты в ближайшее время.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Акцизы и их влияние на транспортные средства

Акцизы включаются в стоимость отечественных и импортных автомобилей в России. Ставки рассчитываются в зависимости от мощности двигателя. Если предлагаемое пятипроцентное повышение будет реализовано в следующем году, то для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 л. с. акциз составит 58 рублей за одну лошадиную силу. Для моделей с мощностью двигателя свыше 500 лошадиных сил акциз вырастет до 1662 рублей.

Повышение акцизов на мотоциклы

Кроме того, на четыре процента повысятся акцизы на мотоциклы. В настоящее время ставка варьируется от 55 до 1584 руб. за лошадиную силу в зависимости от мощности двигателя.

Обновленные правила уплаты акцизов на гибридные автомобили

В начале прошлого года российские власти ввели новые правила налогообложения акцизами гибридных автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Теперь при определении акциза эксперты учитывают не только мощность двигателя внутреннего сгорания, но и мощность электромотора.

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