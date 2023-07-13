Российские хакеры обманывают дипломатов на Украине, используя объявление о продаже дешевого подержанного BMW 5 серии

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В сфере международной политики дипломаты являются одними из самых проницательных умов, умело и тонко ориентирующихся в сложной обстановке. Недавно группа хакеров атаковала дипломатов из 22 иностранных представительств, расположенных в Киеве (Украина). Вредоносные программы были спрятаны в изображениях подержанных автомобилей BMW 5-й серии.

Фото: https://www.huffpost.com/entry/russia-hackers-cheap-car-ukraine-ad_n_64ae94a1e4b0e5efaadf5df8

Российские хакеры завладели легальным рекламным объявлением о продаже BMW 5 серии 2011 года выпуска после того, как обнаружили, что польский дипломат разослал его по электронной почте в несколько других посольств. Действуя под псевдонимом "Уютный медвежонок", российская хакерская группа, связанная со службой внешней разведки РФ, внедрила вредоносное ПО в галерею изображений, прикрепленных к объявлению.

Чтобы привлечь больше внимания, они даже снизили цену почти на 1000 долларов. В результате любой компьютер, нажавший на объявление, становился жертвой вредоносной программы. Власти США и Великобритании смогли выйти на след российских хакеров, сравнив их тактику с предыдущими кибератаками в Европе, Африке и других регионах.

Несмотря на то что BMW 5-й серии имеет репутацию надежного и достойного автомобиля, длина пути, пройденного в данном случае, представляется чрезмерной для 12-летнего немецкого седана с пробегом 266 000 км (165 295 миль) на одометре.

Продавец, сотрудник Министерства иностранных дел Польши, намерен продать дизельный седан на территории Польши, чтобы избежать дальнейших осложнений. В качестве альтернативы он может пожертвовать этот автомобиль, как и несколько других, конфискованных латвийскими властями у пьяных водителей и предлагаемых в качестве пожертвования.

Эти автомобили, которых насчитывается более 1200, сыграли важную роль в военных действиях на Украине, выполняя функции машин скорой помощи и транспорта для перевозки войск.

Эта история напоминает сюжет бюджетного шпионского фильма, однако мошенничество с объявлениями о продаже автомобилей — не редкость. Немало случаев, когда люди становились жертвами покупки несуществующих автомобилей или обманом переводили деньги неизвестным продавцам.

И это еще без учета распространенных проблем мошенничества с одометрами и продажи угнанных автомобилей. Учитывая, что Россия вкладывает значительные средства в борьбу с киберпреступностью, несколько удивительно, что подобных историй не стало больше.

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Русские хакеры. Самые опасные киберпреступники из России и стран бывшего СССР