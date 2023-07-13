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Jeep Wrangler 2024 получил лимитированный цвет Bikini

2:26
Авто

Представляем Jeep Wrangler 2024 года выпуска, теперь с яркой цветовой гаммой. Среди них выделяется пленительный оттенок Bikini, представленный в ограниченном количестве, который находится в спектре между синим и тиловым.

Jeep Wrangler 2024 получил лимитированный цвет Bikini
Фото: electricvehicleweb. com/jeep-wrangler-electric-new-details/

По мнению автора, "Бикини" придает Wrangler характер, не привлекая излишнего внимания и не восклицая: "Посмотрите на меня!". В отличие от смелого розового Tuscadero из 2021 года, Bikini предлагает более изысканную и тонкую привлекательность. Интересно, что это не первое появление цвета Bikini на Wrangler: ранее он был доступен в 2019 году и в течение части 2020 модельного года.

Еще одним интересным дополнением к цветовой гамме является возвращение цвета Punk'n. После непродолжительного отсутствия Punk'n возвращается на модель Gladiator, возвращая ей яркое оранжевое великолепие.

Хотя этот цвет, возможно, не подойдет тем, кто стремится слиться с толпой, он, несомненно, привлекает внимание и является отличным вариантом для тех, кто часто ищет свой автомобиль на переполненных парковках.

Стоит отметить, что Punk'n был анонсирован исключительно для модели 2023 Gladiator, а подробности о модели 2024 пока не раскрываются. Однако ранние шпионские снимки позволяют предположить, что грядущая модель унаследует большинство обновлений от Wrangler.

Оба цвета — Bikini и Punk'n — теперь можно заказать за дополнительную плату в 795 долл. Следует помнить, что эти яркие цвета будут доступны только в течение ограниченного времени, так что действуйте быстро, чтобы успеть выбрать желаемый вариант.

Для тех, кто предпочитает альтернативу Bikini, Wrangler предлагает на выбор 10 дополнительных цветов, включая Firecracker Red, Granite Crystal, High Velocity и Bright White. Аналогичным образом, покупатели Gladiator могут выбрать из девяти дополнительных оттенков, таких как Sarge Green, Sting-Gray, Hydro Blue и Silver Zynith. Благодаря такому широкому выбору найти идеальный цвет, который дополнит ваш стиль, стало как никогда просто.

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2024 Jeep Wrangler First Impressions | What do we think?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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