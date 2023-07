Jeep Wrangler 2024 получил лимитированный цвет Bikini

Your browser does not support the audio element.

Представляем Jeep Wrangler 2024 года выпуска, теперь с яркой цветовой гаммой. Среди них выделяется пленительный оттенок Bikini, представленный в ограниченном количестве, который находится в спектре между синим и тиловым.

Еще одним интересным дополнением к цветовой гамме является возвращение цвета Punk'n. После непродолжительного отсутствия Punk'n возвращается на модель Gladiator, возвращая ей яркое оранжевое великолепие.

Хотя этот цвет, возможно, не подойдет тем, кто стремится слиться с толпой, он, несомненно, привлекает внимание и является отличным вариантом для тех, кто часто ищет свой автомобиль на переполненных парковках.

Оба цвета — Bikini и Punk'n — теперь можно заказать за дополнительную плату в 795 долл. Следует помнить, что эти яркие цвета будут доступны только в течение ограниченного времени, так что действуйте быстро, чтобы успеть выбрать желаемый вариант.

Для тех, кто предпочитает альтернативу Bikini, Wrangler предлагает на выбор 10 дополнительных цветов, включая Firecracker Red, Granite Crystal, High Velocity и Bright White. Аналогичным образом, покупатели Gladiator могут выбрать из девяти дополнительных оттенков, таких как Sarge Green, Sting-Gray, Hydro Blue и Silver Zynith. Благодаря такому широкому выбору найти идеальный цвет, который дополнит ваш стиль, стало как никогда просто.

