Пикап Ineos Grenadier Quartermaster оснащен спальным местом

В ответ на требования значительной части покупателей, желавших продолжения старой модели Defender, Land Rover ждало разочарование. Однако в дело вмешался сэр Джим Рэтклифф, известный британский химический магнат, который создал компанию Ineos Automotive для разработки Grenadier Station Wagon. Осознав, что многие потенциальные покупатели Defender были заинтересованы в версии пикап, компания Ineos Automotive представила модель Quartermaster с двойной кабиной.

Представленный на Фестивале скорости в Гудвуде, Quartermaster получил раму коробчатого сечения, которая на один фут длиннее рамы универсала. Таким образом, длина спального места Quartermaster составляет 61,6 дюйма, а ширина — 63,7 дюйма без учета колесных дисков.

Эта длина сопоставима с пятифутовой кроватью Styleside, устанавливаемой на Ford Ranger, которая имеет длину 61 дюйм. Учитывая, что универсал Grenadier шире Ranger примерно на 2 дюйма, мы полагаем, что самая узкая часть спального места Quartermaster не будет сильно отличаться от 44,8 дюйма между колесными дисками Ranger.

К сожалению, конструкторы Ineos не смогли сплющить кожухи колес для размещения более крупных грузов. Кроме того, на Quartermaster устанавливается запасное колесо, что создает определенные трудности. Дверь багажника откидывается вниз, что не позволяет установить запасное колесо без комплекта для переделки петель. Если модель Quartermaster наберет достаточную популярность, то вполне вероятно, что рынок запчастей решит эту проблему.

В настоящее время сама дверь багажника в открытом состоянии выдерживает нагрузку до 496 кг. Грузоподъемность автомобиля составляет 1675 кг, а наличие четырех стяжек в багажнике позволяет надежно закрепить груз. Тяговое усилие соответствует грузоподъемности универсала и составляет 7 716 кг, а в стандартную комплектацию входит 400-ваттный отбор мощности.

Впечатляющие характеристики универсала переносятся и на Quartermaster, включая дорожный просвет 10,4 дюйма, угол подъема 35,5 градуса и глубину погружения 31,5 дюйма. Однако из-за увеличенного заднего свеса угол отрыва Quartermaster, равный 28,2 градуса, и угол съезда, равный 36,1, будут несколько меньше, чем у универсала.

Если это утверждение справедливо для Соединенных Штатов, то мы сравним эти показатели с углом развала 20,3 градуса и углом съезда 26 градусов у Jeep Gladiator Rubicon.

В остальном Quartermaster имеет те же желаемые характеристики, что и универсал. На международных рынках он оснащается 3,0-литровым твин-турбо рядным двигателем от BMW, доступным в газовом и дизельном вариантах, а в США — исключительно в газовом. Мощность этого силового агрегата составляет около 283 л. с. и 330 фунт-фут крутящего момента.

Раздаточная коробка поставляется компанией Tremec, мосты — Carraro, блокировки дифференциалов — Eaton (стандартная центральная блокировка и опциональные передняя и задняя блокировки), пружины — Eibach, тормоза — Brembo. Quartermaster будет предлагаться в тех же комплектациях Standard, Trialmaster и Fieldmaster, что и крытый фургон. Цены на пикап в США и Канаде будут объявлены после открытия книги заказов в 2024 г., а стоимость универсала на американском рынке будет начинаться от 71 500 долл.

