Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Шурыгин назвал причину отстранения от должности генерала Попова
Роза Сябитова лично подтвердила своё возвращение в шоу "Давай поженимся!" в качестве ведущей
Российские хакеры обманывают дипломатов на Украине, используя объявление о продаже дешевого подержанного BMW 5 серии
Jeep Wrangler 2024 получил лимитированный цвет Bikini
Kia EV9 будет строиться в Джорджии после инвестиций в размере 200 млн долларов
Читатели Daily Mail пришли в ярость от обещания Байдена продолжить финансировать Украину
В боях под Кременной группировка "Отважных" уничтожает танки ВСУ
Канцлер Германии Шольц заявил, что не отправился бы с Путиным в туристический поход по Альпам
Врач Муравец рассказал о рисках купания в жару: возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему

Пикап Ineos Grenadier Quartermaster оснащен спальным местом

Авто

В ответ на требования значительной части покупателей, желавших продолжения старой модели Defender, Land Rover ждало разочарование. Однако в дело вмешался сэр Джим Рэтклифф, известный британский химический магнат, который создал компанию Ineos Automotive для разработки Grenadier Station Wagon. Осознав, что многие потенциальные покупатели Defender были заинтересованы в версии пикап, компания Ineos Automotive представила модель Quartermaster с двойной кабиной.

Пикап Ineos Grenadier Quartermaster оснащен спальным местом
Фото: gearjunkie. com/motors/ineos-grenadier-quartermaster-reveal

Представленный на Фестивале скорости в Гудвуде, Quartermaster получил раму коробчатого сечения, которая на один фут длиннее рамы универсала. Таким образом, длина спального места Quartermaster составляет 61,6 дюйма, а ширина — 63,7 дюйма без учета колесных дисков.

Эта длина сопоставима с пятифутовой кроватью Styleside, устанавливаемой на Ford Ranger, которая имеет длину 61 дюйм. Учитывая, что универсал Grenadier шире Ranger примерно на 2 дюйма, мы полагаем, что самая узкая часть спального места Quartermaster не будет сильно отличаться от 44,8 дюйма между колесными дисками Ranger.

К сожалению, конструкторы Ineos не смогли сплющить кожухи колес для размещения более крупных грузов. Кроме того, на Quartermaster устанавливается запасное колесо, что создает определенные трудности. Дверь багажника откидывается вниз, что не позволяет установить запасное колесо без комплекта для переделки петель. Если модель Quartermaster наберет достаточную популярность, то вполне вероятно, что рынок запчастей решит эту проблему.

В настоящее время сама дверь багажника в открытом состоянии выдерживает нагрузку до 496 кг. Грузоподъемность автомобиля составляет 1675 кг, а наличие четырех стяжек в багажнике позволяет надежно закрепить груз. Тяговое усилие соответствует грузоподъемности универсала и составляет 7 716 кг, а в стандартную комплектацию входит 400-ваттный отбор мощности.

Впечатляющие характеристики универсала переносятся и на Quartermaster, включая дорожный просвет 10,4 дюйма, угол подъема 35,5 градуса и глубину погружения 31,5 дюйма. Однако из-за увеличенного заднего свеса угол отрыва Quartermaster, равный 28,2 градуса, и угол съезда, равный 36,1, будут несколько меньше, чем у универсала.

Ineos утверждает, что Quartermaster обладает "углами подъема, отбоя и схода, превосходящими все остальные серийные пикапы", хотя конкретные цифры не приводятся.

Если это утверждение справедливо для Соединенных Штатов, то мы сравним эти показатели с углом развала 20,3 градуса и углом съезда 26 градусов у Jeep Gladiator Rubicon.

В остальном Quartermaster имеет те же желаемые характеристики, что и универсал. На международных рынках он оснащается 3,0-литровым твин-турбо рядным двигателем от BMW, доступным в газовом и дизельном вариантах, а в США — исключительно в газовом. Мощность этого силового агрегата составляет около 283 л. с. и 330 фунт-фут крутящего момента.

Раздаточная коробка поставляется компанией Tremec, мосты — Carraro, блокировки дифференциалов — Eaton (стандартная центральная блокировка и опциональные передняя и задняя блокировки), пружины — Eibach, тормоза — Brembo. Quartermaster будет предлагаться в тех же комплектациях Standard, Trialmaster и Fieldmaster, что и крытый фургон. Цены на пикап в США и Канаде будут объявлены после открытия книги заказов в 2024 г., а стоимость универсала на американском рынке будет начинаться от 71 500 долл. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

The New 2024 Ineos Grenadier Quartermaster Is An Insanely Cool Truck With a Surprising Engine!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине

Американская делегация на саммите в Вильнюсе была в ярости от заявления Зеленского, заявили журналисты.

WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы
Может вылететь в трубу: фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" не спасёт приезд Пугачёвой
Эрдоган рассказал о реакции РФ на передачу "азовцев"* Украине
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Кровавая жестокость: сняли скальп с парня из-за его экстравагантной причёски
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Последние материалы
В боях под Кременной группировка "Отважных" уничтожает танки ВСУ
Канцлер Германии Шольц заявил, что не отправился бы с Путиным в туристический поход по Альпам
Врач Муравец рассказал о рисках купания в жару: возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему
Авачинская губа: полноценный дайвинг на Камчатке
Baijiahao: один из пунктов мирного договора США выполнили — Украина не будет вступать в НАТО
Рост спроса на доступные мотоциклы в России: Азиатские бренды лидируют в продажах
Улучшенная шумоизоляция повышает цену Lada Niva Legend
Российское представительство "Мерседес-Бенц" представило новый логотип и расширило линейку продуктов
АВТОВАЗ осуждает "нелепое" осеннее повышение цен на автомобили
Улучшение дорожных условий с помощью "берлинских подушек" в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников