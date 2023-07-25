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Почему антифриз вдруг начинает уходить и смешиваться с маслом

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Если вы заметили регулярное снижение уровня охлаждающей жидкости в бачке без видимых утечек или поврежденных шлангов, то высока вероятность повреждения прокладки головки блока цилиндров. В этом случае охлаждающая жидкость и масло начинают смешиваться, поскольку каналы охлаждения и смазки находятся в непосредственной близости друг от друга.

Почему антифриз вдруг начинает уходить и смешиваться с маслом
Фото: ligkaskad. ru/engines/cto-delat-pri-popadanii-masla-v-sistemu-ohlazdenia.html

Серьезность этой проблемы зависит от того, что теряется — охлаждающая жидкость или масло. Если в систему охлаждения попадает значительное количество смазки, то возникает опасность перегрева двигателя. И наоборот, если охлаждающая жидкость начинает поступать в систему смазки в большом количестве, то возникает реальная угроза заклинивания двигателя.

Определить признаки такой смеси можно по появлению белых пузырьков в расширительном бачке, а также по потемнению охлаждающей жидкости и ее обеднению.

Однако прогоревшая прокладка не всегда означает, что охлаждающая жидкость смешается с моторным маслом. Иногда охлаждающая жидкость может попасть непосредственно в цилиндры двигателя, минуя систему смазки. Такую проблему можно быстро распознать по густому белому дыму, выходящему из выхлопной трубы.

Это серьезная проблема, которую нельзя игнорировать, так как значительное количество охлаждающей жидкости в цилиндрах может привести к гидрозатвору двигателя и его полному разрушению. Это происходит потому, что охлаждающая жидкость, как жидкость, не поддается сжатию, подвергая шатуны и поршни огромным нагрузкам.

В некоторых случаях разрушение прокладки может произойти в труднодоступном месте. В результате охлаждающая жидкость начинает медленно исчезать из системы, не попадая в двигатель. Диагностика такой неисправности затруднена, поскольку охлаждающая жидкость испаряется при контакте с горячими деталями двигателя. Характерный белый осадок, остающийся после испарения, трудно заметить даже опытному механику в сервисном центре.

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Почему антифриз попадает в двигатель в масло. Причины, признаки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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