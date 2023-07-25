О каких проблемах в подержанном автомобиле расскажут повреждения на шинах

При осмотре подержанного автомобиля, выставленного на продажу, особенно важно тщательно проверить шины. Состояние подвески можно легко определить по рисунку протектора. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, вы имеете полное право уверенно вести переговоры о цене.

Фото: https://mtdata.ru/

Например, если шины изношены с внешней стороны, это свидетельствует о неправильной установке колес. Пилообразный рисунок износа по внешним краям протектора возникает при чрезмерном положительном развале колес. Это может свидетельствовать об износе тяг или их шаровых шарниров, рулевых приводов или втулок задних рычагов.

При отрицательном развале внутреннее плечевое ребро шины подвержено повышенному износу. Скорее всего, это означает, что необходимо заменить втулки переднего и заднего рычагов управления.

Если на протекторе имеются пятна износа, это свидетельствует о том, что одно из колес в какой-то момент заклинило или заблокировалось. Это могло произойти из-за неисправности барабанных тормозов.

При износе амортизаторов они начинают чаще "проваливаться", и шина принимает на себя всю тяжесть этих точечных ударов. В результате на боковинах образуются неровности или микротрещины. Это последствия таких точечных ударов.

Если подобные неровности присутствуют только на одной шине, это может свидетельствовать о трещине в спиральной пружине. В этом случае шина также испытывает резкое увеличение нагрузки.

Если амортизаторы и пружины находятся в хорошем состоянии, то появление микротрещин свидетельствует о частых перегрузках автомобиля. Кроме того, такой дефект может возникнуть, если водитель имел склонность к агрессивным разгонам и регулярно ездил по неровным дорогам.

Наконец, царапины и порезы в районе борта шины, вблизи обода, являются следствием самодеятельного шиномонтажа. Если вы заметили подобные дефекты на подержанном автомобиле, смело требуйте у продавца скидку. Ведь такие сюрпризы могут привести к утечке воздуха из шины и ее разбалансировке, что приведет к вибрациям во время движения.

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