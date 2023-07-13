Улучшенная шумоизоляция повышает цену Lada Niva Legend

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

Стоимость Lada Niva Legend увеличилась на восемь тысяч рублей после внедрения улучшенной шумоизоляции. Несмотря на то, что АвтоВАЗ официально не объявлял о повышении цен на модель в связи с шумоизоляционными изменениями, на официальном сайте компании появились новые прайс-листы на этот популярный внедорожник. Согласно обновленной информации, базовую версию "Нивы" теперь можно приобрести за 829 000 руб.

Фото: https://mavink.com/explore/Lada-Niva-Gimi

До модернизации шумоизоляции начальная цена Lada Niva Legend составляла 821 900 рублей. По сообщению АвтоВАЗа, в ходе работ по улучшению шумоизоляции инженеры установили новый полностью формованный ковролин, установили накладки из плюшевого материала в колесные арки, а также улучшили шумоизоляцию моторного щита.

Вышеупомянутые улучшения шумоизоляции были добавлены в прайс-листы в качестве отдельных опций для всех версий Niva Legend. Теперь минимальная цена для получения "Нивы" с этим новым уровнем комфорта составляет 829 000 рублей.

В конце мая в Москве был показан пикап на базе Lada Niva Legend. Разработчики специально создали этот новый автомобиль для внедорожных приключений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Какая Niva лучше: Legend или Travel?!