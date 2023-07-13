Стоимость Lada Niva Legend увеличилась на восемь тысяч рублей после внедрения улучшенной шумоизоляции. Несмотря на то, что АвтоВАЗ официально не объявлял о повышении цен на модель в связи с шумоизоляционными изменениями, на официальном сайте компании появились новые прайс-листы на этот популярный внедорожник. Согласно обновленной информации, базовую версию "Нивы" теперь можно приобрести за 829 000 руб.
До модернизации шумоизоляции начальная цена Lada Niva Legend составляла 821 900 рублей. По сообщению АвтоВАЗа, в ходе работ по улучшению шумоизоляции инженеры установили новый полностью формованный ковролин, установили накладки из плюшевого материала в колесные арки, а также улучшили шумоизоляцию моторного щита.
Вышеупомянутые улучшения шумоизоляции были добавлены в прайс-листы в качестве отдельных опций для всех версий Niva Legend. Теперь минимальная цена для получения "Нивы" с этим новым уровнем комфорта составляет 829 000 рублей.
В конце мая в Москве был показан пикап на базе Lada Niva Legend. Разработчики специально создали этот новый автомобиль для внедорожных приключений.
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