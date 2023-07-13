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АВТОВАЗ осуждает "нелепое" осеннее повышение цен на автомобили

1:52
Авто

АВТОВАЗ, один из ведущих российских автопроизводителей, решительно опроверг информацию о планах повышения цен на весь модельный ряд своих автомобилей в октябре 2023 года.

АВТОВАЗ осуждает "нелепое" осеннее повышение цен на автомобили
Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Слухи о минимум десятипроцентном повышении цен на автомобили первоначально появились в Telegram-канале Mash, источники которого подтвердили, что отечественная марка будет осуществлять такое повышение цен. Однако АВТОВАЗ опроверг эти утверждения, назвав их "полным бредом и чистой выдумкой".

Слухи не соответствуют действительности

По данным Mash, в октябре ожидается повышение стоимости моделей АВТОВАЗа не менее чем на 10% в зависимости от модели, спроса и курса валют. Журналисты, поддерживающие эти предположения, приводят в качестве доказательства регулярные ежеквартальные корректировки цен компании.

Однако отраслевые эксперты предполагают, что нынешние цены на автомобили останутся неизменными до середины осени. Только после этого, если рубль не укрепится, цены могут вырасти на 100-150 тыс. руб. Если прогнозы оправдаются, то стартовая цена модели Lada Granta Comfort составит 910 000 рублей, а Lada Vesta подорожает до 1,8 млн. рублей.

Реакция АВТОВАЗа

Пресс-служба АВТОВАЗа категорически опровергает утверждения Mash. Они призывают общественность не распространять заведомо ложную информацию и называют эти слухи "полным бредом и плодом воображения".

Ранее АВТОВАЗ заявил, что не будет повышать цены на модельный ряд Lada в связи с увеличением утилизационного сбора. Однако возможное повышение цен может быть обусловлено и другими факторами.

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ЛАДА. Цены сегодня.. Есть результат?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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