Улучшение дорожных условий с помощью "берлинских подушек" в России

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С внедрением "берлинских подушек" московские дороги становятся еще более безопасными и комфортными для водителей. Эти альтернативные дорожные неровности, известные также как "лежачие полицейские", создают меньше неудобств для водителей, обеспечивая при этом безопасность движения.

Фото: autogid. pro/ru/events-ru/v-odesse-ustanovyat-lezhachie-politsejskie-novogo-vida/

Берлинские подушки, в отличие от традиционных дорожных неровностей, имеют уникальную форму и размер. Они выполнены в виде выпуклых четырехугольников, которые располагаются на полосе движения и занимают меньшую ширину, чем обычные неровности. Первая подушка была установлена на бульваре Строителей, вблизи двух пешеходных переходов, в городе Красногорске. Инициатива была озвучена Министерством транспорта Московской области.

Преимущества берлинских подушек

Визуально видно, что в указанном месте установлены три берлинские подушки. Эти подушки призваны создать более спокойную дорожную обстановку и снизить дискомфорт для пассажиров нескольких автобусных маршрутов, проходящих через этот район.

Одним из преимуществ этих дорожных неровностей является то, что транспортные средства с более широкой колесной базой, такие как автобусы, могут проезжать по ним, используя только одно колесо, или даже полностью объезжать подушку.

Однако легковым автомобилям придется снизить скорость, как и при проезде стандартной неровности. Тем не менее, даже они могут объехать подушку по диагонали, что снижает уровень дискомфорта.

Оценка дорожных условий в России

В июне был проведен опрос по оценке состояния дорог в различных регионах России. Удивительно, но большинство опрошенных (60%) выразили удовлетворение качеством асфальта в стране, причем Москва и Московская область получили высокую оценку за хорошее состояние дорог. Напротив, наименее благоприятным оказался Дальневосточный регион, где почти каждый второй респондент считает дороги самыми плохими в России.

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На площади Деревянко установили "берлинские подушки"