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Исследование роста параллельного импорта автомобилей в России

2:41
Авто

В России наблюдается значительный рост импорта автомобилей по параллельным каналам. Текущие объемы импорта превышают показатели предыдущего года, что свидетельствует о растущей тенденции в стране. В данной статье мы подробно рассматриваем параллельный импорт автомобилей, выделяя динамику рынка и факторы, способствующие его развитию.

Исследование роста параллельного импорта автомобилей в России
Фото: 627400. ru/chinese/hyundai-sonata-20142019-cena-i-harakteristiki-fotografii-i-obzor.html

Увеличение объемов импорта

Банк России раскрыл информацию об объемах импорта автомобилей по параллельным каналам. Согласно июльскому отчету ЦБ, на долю параллельного импорта приходится лишь 10% от общего объема ввозимых в страну автомобилей. В основном это небольшие партии премиальных моделей, заказанных по индивидуальному заказу.

Один из участников рынка отмечает, что доля "серых" автомобилей в структуре продаж незначительна из-за сложной ситуации с доступностью запасных частей и отсутствием комплексной заводской гарантии.

В документе ЦБ указывается, что объемы импорта автомобилей в текущем году заметно превысили результаты 2022 года. Основным фактором, способствующим этому, стало увеличение притока автомобилей из Китая, на долю которого приходится 70% от общего объема импорта. До 2022 года автомобили в Россию ввозились преимущественно из Японии и Европы.

Факторы, влияющие на рост импорта

Рост импорта автомобилей сталкивается с определенными ограничениями, в первую очередь связанными с логистическими трудностями, такими как высокая загруженность железных дорог и портов. Кроме того, отечественные потребители с осторожностью относятся к китайским маркам, их отпугивают высокие цены на новые импортные автомобили.

В отчете Банка России говорится: "Значительному росту импорта автомобилей препятствуют логистические ограничения, высокая загруженность железных дорог и портов, настороженность отечественных покупателей к китайским маркам, а также высокие цены на новые импортные автомобили".

Популярные марки автомобилей, импортируемые по параллельным каналам

В рейтинге, опубликованном "Автостатом", были определены ведущие марки автомобилей, импортируемых по параллельным каналам. По состоянию на конец зимы 2023 года список возглавил BMW, что свидетельствует о его популярности среди потребителей. Следом за ним расположились Hyundai и Volkswagen, закрепившие свои позиции в тройке лидеров.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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