"Я в восторге": Даниэль Риккьярдо неожиданно вернулся в Формулу-1

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Приготовьтесь удивляться, когда австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо вернется в мир Формулы-1 на долгожданном Гран-при Венгрии.

Фото: www.planetf1. com/news/daniel-ricciardo-silverstone-test-future/

После ухода из McLaren в конце прошлого года этот восьмикратный победитель Гран-при до конца сезона будет работать в младшей команде Red Bull AlphaTauri вместо Ника де Вриса.

Отметьте в своих календарях ГП Венгрии 23 июля — событие, которое обещает зажечь гоночную трассу.

В официальном заявлении, опубликованном Red Bull Racing во вторник, Риккьярдо заявил: "Я очень рад воссоединению с уважаемой семьей Red Bull".

Новичок Де Врис присоединился к команде AlphaTauri в начале этого сезона, но уже после десяти гонок был вытеснен, что открыло путь для неожиданного возрождения Риккьярдо.

Не так давно казалось, что гоночная карьера 34-летнего Риккьярдо подошла к концу: после двух неудачных сезонов в британской команде McLaren его сочли излишним.

Не получив места в команде на сезон 2023 года, Риккьярдо принял смелое решение вернуться в Red Bull, где он одержал семь побед на Гран-при, но на этот раз в качестве резервного гонщика.

Директор команды AlphaTauri Франц Тост выразил свое удовлетворение, заявив: "Я очень рад приветствовать Даниэля в нашей команде. Нет никаких сомнений в его исключительных водительских способностях, а учитывая его предыдущее знакомство со многими из нас, его интеграция в команду пройдет легко и непринужденно… Я также хотел бы выразить благодарность Нику за его неоценимый вклад в работу Scuderia AlphaTauri и пожелать ему всего наилучшего в его дальнейших начинаниях".

Риккиардо впервые попробовал машину Red Bull в этом сезоне во время шинных тестов в Сильверстоуне во вторник, спустя всего 48 часов после завершения Гран-при Великобритании, на котором де Врис занял 17-е место.

Учитывая недавние проблемы Серхио Переса, из-за которых он отстает от своего партнера по команде Макса Ферстаппена на 99 очков в турнирной таблице чемпионата мира, шаг AlphaTauri по привлечению Риккьярдо неизбежно подогреет спекуляции о том, что австралийский маэстро может вновь занять желанное место в Red Bull.

Кристиан Хорнер, директор команды Red Bull, выразил свое волнение, заявив: "Мы с нетерпением ждем, что ждет Даниэля в оставшейся части сезона во время его пребывания в AlphaTauri".

Для талантливого 28-летнего де Вриса становилось все более очевидным, что его пребывание в команде находится под угрозой после того, как советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко недавно повторил опасения Хорнера по поводу его подписания.

В результате многочисленных аварий и отсутствия очков удача де Вриса пошла на спад, а его лучшим результатом стало 12-е место на Гран-при Монако в мае.

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