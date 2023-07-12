Приготовьтесь удивляться, когда австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо вернется в мир Формулы-1 на долгожданном Гран-при Венгрии.
После ухода из McLaren в конце прошлого года этот восьмикратный победитель Гран-при до конца сезона будет работать в младшей команде Red Bull AlphaTauri вместо Ника де Вриса.
Отметьте в своих календарях ГП Венгрии 23 июля — событие, которое обещает зажечь гоночную трассу.
В официальном заявлении, опубликованном Red Bull Racing во вторник, Риккьярдо заявил: "Я очень рад воссоединению с уважаемой семьей Red Bull".
Новичок Де Врис присоединился к команде AlphaTauri в начале этого сезона, но уже после десяти гонок был вытеснен, что открыло путь для неожиданного возрождения Риккьярдо.
Не так давно казалось, что гоночная карьера 34-летнего Риккьярдо подошла к концу: после двух неудачных сезонов в британской команде McLaren его сочли излишним.
Не получив места в команде на сезон 2023 года, Риккьярдо принял смелое решение вернуться в Red Bull, где он одержал семь побед на Гран-при, но на этот раз в качестве резервного гонщика.
Директор команды AlphaTauri Франц Тост выразил свое удовлетворение, заявив: "Я очень рад приветствовать Даниэля в нашей команде. Нет никаких сомнений в его исключительных водительских способностях, а учитывая его предыдущее знакомство со многими из нас, его интеграция в команду пройдет легко и непринужденно… Я также хотел бы выразить благодарность Нику за его неоценимый вклад в работу Scuderia AlphaTauri и пожелать ему всего наилучшего в его дальнейших начинаниях".
Риккиардо впервые попробовал машину Red Bull в этом сезоне во время шинных тестов в Сильверстоуне во вторник, спустя всего 48 часов после завершения Гран-при Великобритании, на котором де Врис занял 17-е место.
Учитывая недавние проблемы Серхио Переса, из-за которых он отстает от своего партнера по команде Макса Ферстаппена на 99 очков в турнирной таблице чемпионата мира, шаг AlphaTauri по привлечению Риккьярдо неизбежно подогреет спекуляции о том, что австралийский маэстро может вновь занять желанное место в Red Bull.
Кристиан Хорнер, директор команды Red Bull, выразил свое волнение, заявив: "Мы с нетерпением ждем, что ждет Даниэля в оставшейся части сезона во время его пребывания в AlphaTauri".
Для талантливого 28-летнего де Вриса становилось все более очевидным, что его пребывание в команде находится под угрозой после того, как советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко недавно повторил опасения Хорнера по поводу его подписания.
В результате многочисленных аварий и отсутствия очков удача де Вриса пошла на спад, а его лучшим результатом стало 12-е место на Гран-при Монако в мае.
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