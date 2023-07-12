В России рассматривается вопрос о введении дорожной полиции взамен ГИБДД

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Сокращение численности сотрудников открыло дорогу для возможного введения в России дорожной полиции. На протяжении многих лет эксперты утверждали, что ГИБДД не нуждается в большом количестве сотрудников. Они предлагали заменить их автоматизированными дорожными комплексами, которые более эффективно выявляют нарушения и выписывают штрафы. Однако в связи с нынешней напряженной ситуацией в стране власти рассматривают возможность увеличения числа инспекторов.

Фото: мвд.рф

По данным Quto. ru, за последние несколько лет численность сотрудников ГИБДД в России постепенно сокращается. Одно из крупных сокращений, которое привело к скандалу, произошло в конце 2017 года. В Госдуме заявили, что это решение было принято для сокращения бюджетных расходов.

В то же время некоторые эксперты считают, что дорожные камеры практически не способны выявлять пьяных водителей в пробках. С другой стороны, инспекторы на постах могут проводить немедленные задержания, снижая тем самым риск возникновения ДТП.

В связи со сложившейся в стране ситуацией власти сейчас рассматривают вопрос об увеличении численности персонала. Кроме того, в коридорах власти обсуждается вопрос о замене ГИБДД на новую организацию, которая может быть названа дорожной полицией.

В последнее время появились сообщения о новых обязанностях сотрудников ГИБДД. С 11 августа инспекторы должны будут фиксировать нарушения на дорогах во время скрытого патрулирования.

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Как работает дорожная полиция в России и США