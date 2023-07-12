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Россияне назвали свой идеальный автомобиль

3:26
Авто

В ходе недавнего совместного исследования, проведенного компаниями "СберАвто" и YooMoney, выяснилось, как россияне представляют себе идеальный отечественный автомобиль. Данное комплексное исследование, в котором приняли участие 4500 человек, позволило выявить основные качества, которые ценят россияне при выборе идеального автомобиля. 

Россияне назвали свой идеальный автомобиль
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наиболее желаемые качества

Если говорить о качествах, которые россияне считают наиболее важными в идеальном отечественном автомобиле, то лидирует надежность — за нее проголосовали 84% респондентов. Доступность, комфорт, недорогое обслуживание и топливная экономичность также играют важную роль в процессе принятия решения. Дизайн, напротив, оценили 41% респондентов, а такие факторы, как экологичность и широкий выбор доступных опций, представляют меньший интерес — за них проголосовали лишь 23% опрошенных.

Эксплуатационные расходы

По данным опроса, респонденты готовы тратить на содержание автомобиля от 20 000 до 30 000 рублей в год. За этот диапазон проголосовали 35% респондентов, чуть меньше — 34% — предпочли ограничение в 20 000 руб.

Предпочтительные типы кузова

Мнения относительно предпочтительного типа кузова разделились. Хотя седаны и набрали 23% голосов, за ними следуют кроссоверы — 21%. Внедорожники и универсалы набрали по 19% голосов, хэтчбеки — 12%, а купе — всего 6%.

Популярные цвета

Среди различных цветов автомобилей самым популярным оказался черный, набравший 30% голосов. За ним следует серебристый, набравший 18% голосов. Белый цвет занял третье место с 16%. Яркие цвета традиционно занимают более низкие позиции в рейтинге: желтый цвет получил всего 2% голосов.

Предпочтения по двигателям

Что касается типов двигателей, то, по данным опроса, 49% респондентов отдают предпочтение бензиновым двигателям. Гибриды выбрали четверть участников, а электрические и дизельные двигатели получили 14% и 13% голосов соответственно. Обязательными элементами базовой комплектации отечественного автомобиля россияне также считают гидроусилитель руля (72%), "теплый" пакет (62%) и климат-контроль (62%).

Желаемый ценовой диапазон

Желаемый ценовой диапазон для автомобиля российского производства — около миллиона рублей, так считают 32% опрошенных. Еще 26% респондентов готовы платить от одного до двух миллионов рублей, а 23% предпочитают максимальную цену в 500 000 рублей. Лишь 3% участников готовы заплатить за свой идеальный отечественный автомобиль более четырех миллионов рублей.

Повышение цен на модели Lada

Инсайдеры сообщили, что АвтоВАЗ, крупнейший российский автопроизводитель, готовится к значительному повышению цен. По их данным, предстоящей осенью в связи с падением курса рубля цены на все модели Lada вырастут не менее чем на 10%.

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Российские неубиваемые автомобили - ТОП
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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