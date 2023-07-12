Будущее Lada: Взгляд на будущий минивэн

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Известный производитель автомобилей Lada готовится к интересному будущему, разрабатывая новую модель минивэна. Хотя официальные подробности об этом проекте пока не разглашаются, последние утечки информации позволили получить представление о том, что мы можем ожидать от преемника популярного Largus.

Фото: news.myseldon. com/ru/news/index/288089194

С целью решения проблем локализации компонентов, с которыми сталкивается нынешний модельный ряд Largus, уважаемый автопроизводитель АвтоВАЗ инициировал проект RGH. В этой статье мы рассмотрим возможные элементы дизайна и особенности будущего Lada Vesta Van.

Освежающий дизайн, вдохновленный "Вестой

Ожидается, что будущий минивэн Lada будет иметь классический двухрядный кузов, вдохновленный культовым модельным рядом Vesta. Примечательно, что на боковинах автомобиля будут красоваться фирменные выштамповки, выполненные талантливым дизайнером Стивом Маттином. Кроме того, передние фары и задние фонари могут быть унаследованы от нового поколения Vesta.

Уникальные элементы и практичность

Ожидается, что будущий минивэн от Lada будет включать в себя несколько оригинальных элементов дизайна. Это может быть оригинальная конструкция крыши, сдвижные задние двери и подъемный люк для удобного доступа в грузовой отсек. Эти элементы призваны повысить практичность автомобиля и обеспечить комфортные условия для пассажиров. Однако официально разработка будущего минивэна АвтоВАЗом не комментировалась.

Шаг к эволюции платформы Lada Vesta

Представители АвтоВАЗа сообщили, что развитие платформы Lada Vesta начнется с появления кроссовера. Кроссовер станет начальным этапом эволюции этой платформы, а обсуждение разработки других моделей пока продолжается. Отечественный автогигант не разглашает информацию о ходе работ над будущим минивэном, поэтому энтузиасты с нетерпением ожидают дальнейших новостей.

Lada X-Cross 5: предположения о бюджетном кроссовере

В начале мая портал Quto. ru высказал предположение о возможном появлении долгожданного бюджетного кроссовера Lada X-Cross 5. Этот кроссовер, выпуск которого запланирован на лето этого года, призван удовлетворить потребности бюджетных покупателей без ущерба для стиля и технических характеристик.

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