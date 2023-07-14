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Как продлить жизнь мотору, постоянно раскручивая его до отсечки

2:36
Авто

Если говорить о стиле вождения, то сторонники осторожного подхода советуют держать иглу тахометра ниже 2 000 об/мин, и их доводы понятны. Превышение этого порога приводит к увеличению расхода топлива. Однако излишне осторожный стиль вождения не продлевает срок службы двигателя.

Как продлить жизнь мотору, постоянно раскручивая его до отсечки
Фото: tredin. com.tr/365nk.asp?gj=nl&hl=nl&shop=odo+car+dashboard&xi=12&xc=25&pl=&pr=24.99&you=0

При малой нагрузке снижается эффективность работы масляного насоса, а детали кривошипно-шатунного механизма испытывают дополнительную нагрузку, увеличивая давление поршня на стенки цилиндра. Излишняя осторожность может привести к появлению люфта поршня в цилиндрах и ускоренному износу поршневых колец. В конечном итоге эти проблемы потребуют капитального ремонта двигателя.

С другой стороны, некоторые водители с удовольствием разгоняют двигатель до 5000-6000 об/мин, приближая иглу тахометра к красной зоне. Они считают, что такие "прогары" на высоких оборотах способствуют удалению из двигателя нагара, сажи и грязи.

Последнее утверждение вполне обоснованно, поскольку только на высоких оборотах образуется большое количество выхлопных газов, эффективно очищающих различные детали, например, элементы турбокомпрессора. Кроме того, сопловой аппарат турбины оптимально работает на повышенных оборотах двигателя. Постоянная езда с повышенной осторожностью рано или поздно приведет к потере маневренности этих деталей.

Однако не следует бездумно и постоянно повышать обороты двигателя. Не следует делать этого на стоянке или сразу после запуска двигателя. Такие действия могут привести к преждевременному повреждению двигателя. Также не рекомендуется применять повышенные обороты в черте города, особенно на прямых участках между светофорами. Вы не добьетесь желаемого эффекта, но привлечете внимание видеокамер и даже можете спровоцировать опасную ситуацию.

Для очистки двигателя рекомендуется делать это в сухую погоду на чистом участке сельской трассы. Устойчивые высокие обороты должны поддерживаться не менее получаса при скорости около 100 км/ч. Если автомобиль имеет механическую коробку передач, то лучше всего выбрать четвертую передачу, а в случае с автоматической коробкой необходимо перейти в ручной режим и понизить передачу на одну-две. Расход топлива при таком режиме увеличится, но преимущества очистки двигателя перевешивают затраты.

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Как нужно «жарить» на машине, чтобы спасти мотор от отложений?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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