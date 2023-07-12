Названы автомобили, на которые пересядут российские чиновники

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Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов, стремясь стимулировать отечественное производство и обеспечить подходящими автомобилями государственных служащих, предложил пересадить российских чиновников на автомобили Lada и Volga.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

Этот шаг призван использовать благоприятные условия, сложившиеся в стране, и утвердить автомобили российского производства в качестве основного выбора для государственной службы.

Lada Vesta Aura: индивидуальное решение для государственных служащих

В рамках этого плана Борис Чернышов сообщил, что для государственных служащих России разработан специальный проект под названием Lada Vesta Aura.

Эти автомобили созданы с учетом специфических требований чиновников, обеспечивая их комфорт и функциональность во время исполнения служебных обязанностей.

Используя автомобили Lada Vesta Aura, чиновники могут продемонстрировать свою поддержку отечественным производителям и внести свой вклад в развитие отечественного автопрома.

Возрождение легендарной марки "Волга"

Помимо автомобилей Lada, Чернышов считает возможным возродить культовую марку "Волга" и внедрить ее модернизированные версии в государственный автопарк. Марка "Волга" имеет богатую историю в России и вызывает ностальгию у многих граждан. Внедрение модернизированных моделей "Волга" позволит чиновникам продемонстрировать связь с наследием страны и в то же время воспользоваться преимуществами современных функций и технологий.

Aurus: Символ совершенства для высокопоставленных чиновников

Для высокопоставленных чиновников Чернышов предлагает рассмотреть модели Aurus. Aurus — это марка класса люкс, представляющая собой вершину автомобильного мастерства в России. Используя автомобили Aurus, высшие государственные чиновники могут создать имидж престижа и продемонстрировать свою приверженность поддержке отечественного автопрома класса люкс.

Преимущества выбора автомобилей российского производства

Развитие отечественной промышленности: Выбирая автомобили Lada, Volga или Aurus, государственные деятели способствуют росту и процветанию российского автопрома. Такая поддержка способствует созданию новых рабочих мест, технологическому прогрессу и общему экономическому развитию.

Индивидуальные решения

Lada Vesta Aura и потенциальные модернизированные модели "Волга" позволяют государственным служащим пользоваться автомобилями, специально разработанными для их нужд и обязанностей. Эти автомобили предназначены для повышения комфорта, производительности и удобства во время выполнения служебных обязанностей.

Наследие и национальная идентичность

Выбор автомобилей российского производства, таких как "Волга" и "Лада", позволяет чиновникам продемонстрировать свою связь с автомобильным наследием страны. Это также является мощным сигналом о сохранении и уважении национальной идентичности и традиций.

Технологический прогресс

Российские автопроизводители добились значительных успехов в области технологий и инноваций. Выбирая эти автомобили, официальные лица могут познакомиться с новейшими возможностями и достижениями отечественного автомобилестроения.

Экономичность

Автомобили российского производства зачастую имеют конкурентоспособную цену по сравнению с импортными аналогами. Такая доступность может привести к экономии средств государства и налогоплательщиков, что позволяет более эффективно распределять ресурсы.

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Володин: пересадить чиновников на отечественные авто