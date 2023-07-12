Улучшенная звукоизоляция Lada Niva Legend повышает уровень комфорта

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АвтоВАЗ, как ведущий производитель, добился значительных успехов в области шумоподавления, что позволило повысить уровень акустического комфорта и улучшить качество интерьера.

Фото: https://mavink.com/explore/Lada-Niva-Gimi

Модернизированные компоненты интерьера

Недавно АвтоВАЗ представил Lada Niva Legend с новым уровнем комфорта. Одним из ключевых улучшений является повышенная звукоизоляция, достигнутая за счет добавления нескольких новых элементов. Пол теперь покрыт полностью формованным ковролином, а накладки на колесные арки и другие новые элементы призваны повысить акустический комфорт и улучшить общее качество салона. Примечательно, что улучшенная звукоизоляция используется во всех версиях Niva.

Инновационные накладки на колесные арки

Накладки на колесные арки Lada Niva Legend теперь изготавливаются из специально разработанного материала, который эффективно снижает шум от дорог с гравийным покрытием. Кроме того, эти накладки обеспечивают дополнительную защиту кузова. АвтоВАЗ также обновил звукоизоляцию моторного щита и накладок на пороги, что еще больше повысило общий уровень шумоподавления.

Тщательные испытания для достижения оптимальных характеристик

Для обеспечения оптимальных эксплуатационных характеристик улучшенная Niva Legend прошла тщательные испытания в различных условиях. Проводились как лабораторные, так и дорожные испытания по измерению уровня шума и вибраций при различных оборотах двигателя, а также на различных дорожных покрытиях, включая гладкий и шероховатый асфальт. Также проводились испытания на булыжниках и бездорожье, включая водные преграды. Такие всесторонние испытания гарантируют, что Niva Legend обеспечит изысканные ощущения от вождения в любой ситуации.

Будущее "Нивы-Легенды"

В июне было объявлено, что АвтоВАЗ возобновил разработку новой "Нивы-Легенды", получившей название "Нива-3". Инсайдеры сообщают, что проект пока находится на ранней стадии разработки, и точные размеры будущего внедорожника еще не определены. Однако, согласно долгосрочному плану, после 2030 года на смену моделям Niva Legend и Niva Travel придут новые автомобили.

Грядущие обновления двигателей

В ближайшем будущем Niva Legend получит обновление линейки двигателей. Внедорожник будет оснащаться 1,6-литровым двигателем, а вариант Sport — мощным 122-сильным 16-клапанным двигателем, скорее всего, 1,8-литровым четырехцилиндровым с естественным впрыском. Ожидается, что эти новые двигатели появятся в 2024 г., обеспечивая повышенную производительность и экономичность Niva Legend.

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Какая Niva лучше: Legend или Travel?!