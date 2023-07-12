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Установка зарядных устройств для электромобилей в жилых кварталах без согласия жильцов

2:26
Авто

Установка зарядных станций для электромобилей во дворах российских жилых домов в скором времени может осуществляться без согласия жильцов. Более того, застройщиков могут обязать устанавливать зарядные станции на этапе строительства зданий. В настоящее время Минстрой рассматривает такую возможность. Респонденты, опрошенные газетой "Известия", выражают опасения, что расходы на зарядку автомобилей придется нести всем жильцам, однако решение этой проблемы есть.

Установка зарядных устройств для электромобилей в жилых кварталах без согласия жильцов
Фото: www.tvc. ru/news/show/id/269223

В настоящее время установка станций для зарядки электромобилей во дворах жилых домов возможна только с разрешения общего собрания собственников жилья. Однако Минстрой предлагает предоставить управляющим компаниям право оборудовать парковки и прилегающие территории зарядными станциями без согласия жильцов и без привлечения энергоснабжающих организаций (РСО). Авторы этого предложения считают, что оно повысит популярность электромобилей в стране.

Для того чтобы увеличить количество зарядных станций путем оснащения ими жилых районов, необходимо решить несколько вопросов. Во-первых, при размещении этих станций необходимо учитывать мощность, которую может выдержать здание, иначе могут возникнуть проблемы с электроснабжением квартир. Во-вторых, необходимо проработать правовые нормы: какую роль будут играть управляющие компании в процессе установки, кто сможет пользоваться станциями — все желающие или только жильцы дома, и самое главное — как будет оплачиваться потребленная электроэнергия.

Один из собеседников газеты предложил следующее решение: установку таких станций должны оплачивать владельцы электромобилей, а размещением и обслуживанием должны заниматься операторы EV-зарядок. Он также предложил оборудовать станции счетчиками электроэнергии, чтобы владельцы автомобилей могли сами оплачивать зарядку.

По данным Минпромторга, до конца текущего года в 32 регионах России планируется установить 659 станций быстрой зарядки электромобилей. В настоящее время в России насчитывается 4 400 таких зарядных станций.

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Как заряжать электромобиль, живя в многоэтажке? 100% рабочая законная схема!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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