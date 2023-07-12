Установка зарядных устройств для электромобилей в жилых кварталах без согласия жильцов

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Установка зарядных станций для электромобилей во дворах российских жилых домов в скором времени может осуществляться без согласия жильцов. Более того, застройщиков могут обязать устанавливать зарядные станции на этапе строительства зданий. В настоящее время Минстрой рассматривает такую возможность. Респонденты, опрошенные газетой "Известия", выражают опасения, что расходы на зарядку автомобилей придется нести всем жильцам, однако решение этой проблемы есть.

Фото: www.tvc. ru/news/show/id/269223

В настоящее время установка станций для зарядки электромобилей во дворах жилых домов возможна только с разрешения общего собрания собственников жилья. Однако Минстрой предлагает предоставить управляющим компаниям право оборудовать парковки и прилегающие территории зарядными станциями без согласия жильцов и без привлечения энергоснабжающих организаций (РСО). Авторы этого предложения считают, что оно повысит популярность электромобилей в стране.

Для того чтобы увеличить количество зарядных станций путем оснащения ими жилых районов, необходимо решить несколько вопросов. Во-первых, при размещении этих станций необходимо учитывать мощность, которую может выдержать здание, иначе могут возникнуть проблемы с электроснабжением квартир. Во-вторых, необходимо проработать правовые нормы: какую роль будут играть управляющие компании в процессе установки, кто сможет пользоваться станциями — все желающие или только жильцы дома, и самое главное — как будет оплачиваться потребленная электроэнергия.

Один из собеседников газеты предложил следующее решение: установку таких станций должны оплачивать владельцы электромобилей, а размещением и обслуживанием должны заниматься операторы EV-зарядок. Он также предложил оборудовать станции счетчиками электроэнергии, чтобы владельцы автомобилей могли сами оплачивать зарядку.

По данным Минпромторга, до конца текущего года в 32 регионах России планируется установить 659 станций быстрой зарядки электромобилей. В настоящее время в России насчитывается 4 400 таких зарядных станций.

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