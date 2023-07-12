Новые правила взаимодействия сотрудников ГИБДД с водителями

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В последнее время существенно изменился порядок общения сотрудников ГИБДД с водителями. Министерство внутренних дел РФ утвердило новый регламент, известный как Приказ № 264, который заменяет административный регламент, действовавший в течение последних шести лет.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Новый регламент вводит ряд новшеств, в том числе запрет на использование мобильных телефонов водителями в дополнение к существующим ограничениям на провоз ценных бумаг, документов и денег. Кроме того, регламент устанавливает право инспектора останавливать транспортные средства для проверки без истребования документов, связанных с проведением рейдов или других массовых мероприятий.

Согласно приказу, инспектору запрещается "использовать средства связи участниками дорожного движения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства". По-видимому, это положение касается ситуаций, когда нарушители просят сотрудника поговорить со знакомым из правоохранительных органов, чтобы "решить вопрос". В соответствии с новыми правилами инспекторы теперь имеют право отказывать в таких просьбах, руководствуясь установленным запретом.

Кроме того, сотрудники милиции теперь не обязаны предъявлять документы, послужившие основанием для остановки транспортного средства. Водитель вправе лично ознакомиться с ними в отделении милиции, как это предусмотрено приказом. Однако в случае ДТП сотрудник ГИБДД обязан сообщить близким родственникам пострадавшего о том, в какую больницу они направлены.

Ранее движение транспортного средства запрещалось при обнаружении неисправностей тормозов, рулевого управления, световых приборов и т. п. Однако отныне сотрудник полиции может потребовать остановить автомобиль до устранения мелких неисправностей, если стоянка не создает угрозы безопасности движения.

При отстранении водителя от управления сотрудник ГИБДД имеет право потребовать, чтобы водитель вышел из автомобиля. В случае невыполнения этого требования сотрудник может возбудить дело по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях "Невыполнение законного распоряжения сотрудника милиции". Это положение распространяется на случаи вождения в нетрезвом виде, грубые нарушения или вождение без прав.

На этой неделе был принят временный закон, запрещающий получение водительских прав лицам, попавшимся на вождении в нетрезвом виде. Граждане, попавшиеся на вождении без прав и в состоянии алкогольного опьянения, не смогут получить права в течение всего срока административного наказания, который составляет один год. То же самое относится и к лицам, отказавшимся от прохождения медицинского освидетельствования.

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