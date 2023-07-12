Россия стала ведущим импортером китайских автомобилей

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Россия вышла на первое место в мире по импорту китайских автомобилей, опередив другие страны по объему импорта. Согласно последним данным Китайской ассоциации автопроизводителей, за первые пять месяцев 2023 года Россия импортировала 287 тыс. автомобилей. Этот показатель в полтора раза превышает общий объем импорта за весь 2022 год. Такому значительному достижению способствовал уход с российского рынка ряда иностранных брендов.

Фото: ixbt.com

Ранее первое место в качестве ведущего импортера китайских автомобилей занимала Мексика. Однако на сегодняшний день эта южноамериканская страна опустилась на второе место, импортировав 159 тыс. автомобилей. Третье место занимает Бельгия, которая за тот же пятимесячный период импортировала 120 тыс. автомобилей.

За весь прошлый год китайские компании экспортировали в Россию 162 тыс. автомобилей. Такое лидерство в импорте подтверждают и таможенные службы, представители которых заявили о трехкратном росте импорта автомобилей из Китая в 2023 году. При этом Китай, который часто называют "Поднебесной", продолжает доминировать на мировом рынке экспорта автомобилей.

Совсем недавно российские дилеры установили очередной рекорд по продажам китайских автомобилей: в первом полугодии 2023 года из Поднебесной было продано 168 тыс. машин.

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