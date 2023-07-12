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Российские законодатели предлагают перейти на автомобили российского производства

2:29
Авто

В целях развития отечественного автопрома законодатели Государственной Думы РФ выступили с предложением о переходе на отечественные автомобили для служебного пользования.

Российские законодатели предлагают перейти на автомобили российского производства
Фото: Ruposters

Эту идею высказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, комментируя решение Министерства финансов о закупке российских автомобилей. По мнению Володина, необходимо, чтобы Госдума также выбирала для своих служебных нужд автомобили российского автопрома, такие как "Москвич", Lada или Aurus. Это не только обеспечивает сохранение финансовых средств внутри страны, но и способствует развитию автомобильной отрасли.

Переход на автомобили российского производства

Обратив внимание на решение главы Минфина Антона Силуанова о переходе чиновников министерства на автомобили российского производства, Володин подчеркнул важность применения аналогичного подхода в Государственной Думе. Он подчеркнул, что выбор автомобилей должен отражать стандарты, установленные самими законодателями.

Володин заявил: "Мы должны требовать от нашего автопрома качественных автомобилей. Тем самым мы получим разные автомобили. Если мы будем игнорировать это и продолжать использовать автомобили из недружественных стран, то мы никогда не создадим свой автопром".

Кроме того, Володин предложил Силуанову изучить возможность подключения автопарков различных министерств, госкорпораций и местных органов власти к российскому автопрому. Эта инициатива выходит за рамки Государственной Думы и охватывает все структуры российского правительства.

Баланс между локализацией и иностранными компаниями

Поддерживая идею поддержки иностранных компаний, углубляющих локализацию в России, Володин вместе с тем подчеркнул, что государственные закупки должны быть ориентированы в первую очередь на отечественный автопром.

Это позволит стране повысить собственный производственный потенциал и укрепить экономику. Точка зрения Володина согласуется с высказанным год назад предложением Минфина о переходе чиновников на автомобили Lada. Более того, в июне 2023 года депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев поддержал эту точку зрения, подчеркнув важность отказа от использования дорогих иномарок в автопарке государства. 

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Чиновники на отечественных авто. Эфир 8.04.2012
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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