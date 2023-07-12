Кроссоверы "Москвич" переданы сотрудникам Росгвардии мэром Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 кроссоверов "Москвич". Как сообщает РИА "Новости", официальная передача этого пополнения автопарка состоялась во время визита Собянина в город ОМОНа в Строгино. Эти автомобили, получившие название "Москвич-3", оснащены отличительной символикой ведомства и проблесковыми маячками на крыше. Основное назначение этих кроссоверов — повышение оперативности работы мобильных групп реагирования под командованием Росгвардии в столице.

Фото: www.autonews.ru

Новый актив Росгвардии

С приобретением 100 кроссоверов "Москвич" Росгвардия получила значительное пополнение. Эти универсальные автомобили призваны сыграть важную роль в обеспечении работы мобильных групп реагирования центрального аппарата Росгвардии в Москве. Развертывание кроссоверов "Москвич-3" позволит ведомству повысить эффективность своей работы.

Вклад мэра Москвы

Торжественная передача автомобилей прошла в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина, который выразил свою неизменную поддержку Росгвардии. Мэр подчеркнул готовность города оказывать материально-техническую помощь ведомству, а также заботиться о благосостоянии его сотрудников. Перед вручением ключей сотрудникам Росгвардии мэр Собянин вручил им сертификаты на новые автомобили.

Своевременная поддержка и обслуживание

Следует отметить, что кроссоверы "Москвич" были специально разработаны с учетом требований правоохранительных органов. Производитель гарантирует своевременное сервисное и техническое обслуживание этих автомобилей для обеспечения их бесперебойной работы. Данное обязательство способствует укреплению партнерских отношений между автопроизводителем и Росгвардией, что еще больше укрепляет их связи.

Расширение присутствия

Помимо Росгвардии, кроссоверы "Москвич" постепенно попадают в автопарки других силовых структур. Эти привлекательные автомобили с характерной окраской были замечены как в Москве, так и в близлежащих регионах. Кроме того, растет интерес к этим автомобилям со стороны служб такси и компаний совместного использования автомобилей, что свидетельствует об их широкой привлекательности и перспективности в различных отраслях.

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