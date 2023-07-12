Кроссоверы "Москвич" переданы сотрудникам Росгвардии мэром Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 кроссоверов "Москвич". Как сообщает РИА "Новости", официальная передача этого пополнения автопарка состоялась во время визита Собянина в город ОМОНа в Строгино. Эти автомобили, получившие название "Москвич-3", оснащены отличительной символикой ведомства и проблесковыми маячками на крыше. Основное назначение этих кроссоверов — повышение оперативности работы мобильных групп реагирования под командованием Росгвардии в столице.
С приобретением 100 кроссоверов "Москвич" Росгвардия получила значительное пополнение. Эти универсальные автомобили призваны сыграть важную роль в обеспечении работы мобильных групп реагирования центрального аппарата Росгвардии в Москве. Развертывание кроссоверов "Москвич-3" позволит ведомству повысить эффективность своей работы.
Торжественная передача автомобилей прошла в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина, который выразил свою неизменную поддержку Росгвардии. Мэр подчеркнул готовность города оказывать материально-техническую помощь ведомству, а также заботиться о благосостоянии его сотрудников. Перед вручением ключей сотрудникам Росгвардии мэр Собянин вручил им сертификаты на новые автомобили.
Следует отметить, что кроссоверы "Москвич" были специально разработаны с учетом требований правоохранительных органов. Производитель гарантирует своевременное сервисное и техническое обслуживание этих автомобилей для обеспечения их бесперебойной работы. Данное обязательство способствует укреплению партнерских отношений между автопроизводителем и Росгвардией, что еще больше укрепляет их связи.
Помимо Росгвардии, кроссоверы "Москвич" постепенно попадают в автопарки других силовых структур. Эти привлекательные автомобили с характерной окраской были замечены как в Москве, так и в близлежащих регионах. Кроме того, растет интерес к этим автомобилям со стороны служб такси и компаний совместного использования автомобилей, что свидетельствует об их широкой привлекательности и перспективности в различных отраслях.
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