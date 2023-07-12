Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российские законодатели предлагают перейти на автомобили российского производства
Аналитик Михайлов допустил, что ВСУ будут начинять кассетные боеприпасы химикатами
Адвокат Билялова рассказала, кому выгодны долгосрочные сбережения
Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Ржицкого
В Москве ограничат парковку возле подъездов
Арестович* объяснил, почему США не собираются окончательно побеждать Россию
ETNT: исследователи назвали десять популярных продуктов и напитков, уничтожающих кишечник
Отели Крыма подняли цены на отдых в июле на 20%
Наемник из Ирландии рассказал Sky News, как за его подразделением на Украине гонялся танк ВС РФ Т-72

Кроссоверы "Москвич" переданы сотрудникам Росгвардии мэром Москвы

2:25
Авто

Мэр Москвы Сергей Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 кроссоверов "Москвич". Как сообщает РИА "Новости", официальная передача этого пополнения автопарка состоялась во время визита Собянина в город ОМОНа в Строгино. Эти автомобили, получившие название "Москвич-3", оснащены отличительной символикой ведомства и проблесковыми маячками на крыше. Основное назначение этих кроссоверов — повышение оперативности работы мобильных групп реагирования под командованием Росгвардии в столице.

Кроссоверы "Москвич" переданы сотрудникам Росгвардии мэром Москвы
Фото: www.autonews.ru

Новый актив Росгвардии

С приобретением 100 кроссоверов "Москвич" Росгвардия получила значительное пополнение. Эти универсальные автомобили призваны сыграть важную роль в обеспечении работы мобильных групп реагирования центрального аппарата Росгвардии в Москве. Развертывание кроссоверов "Москвич-3" позволит ведомству повысить эффективность своей работы.

Вклад мэра Москвы

Торжественная передача автомобилей прошла в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина, который выразил свою неизменную поддержку Росгвардии. Мэр подчеркнул готовность города оказывать материально-техническую помощь ведомству, а также заботиться о благосостоянии его сотрудников. Перед вручением ключей сотрудникам Росгвардии мэр Собянин вручил им сертификаты на новые автомобили.

Своевременная поддержка и обслуживание

Следует отметить, что кроссоверы "Москвич" были специально разработаны с учетом требований правоохранительных органов. Производитель гарантирует своевременное сервисное и техническое обслуживание этих автомобилей для обеспечения их бесперебойной работы. Данное обязательство способствует укреплению партнерских отношений между автопроизводителем и Росгвардией, что еще больше укрепляет их связи.

Расширение присутствия

Помимо Росгвардии, кроссоверы "Москвич" постепенно попадают в автопарки других силовых структур. Эти привлекательные автомобили с характерной окраской были замечены как в Москве, так и в близлежащих регионах. Кроме того, растет интерес к этим автомобилям со стороны служб такси и компаний совместного использования автомобилей, что свидетельствует об их широкой привлекательности и перспективности в различных отраслях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии ЮЗАО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Из-под земли достал: Китай преподал жёсткий урок США и Европе

Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".

РИА Новости: Китай дал жёсткий ответ на действия ЕС и США
WP: делегация США пришла в ярость из-за заявления Зеленского о НАТО и Украине
Зеленский привёл в ярость делегацию США заявлением о НАТО и Украине
Вильнюс: НАТО даст Украине больше современного оружия, Россия готовит санкции
Шукшина разместила пост о "хамстве" Эрдогана
Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин Военная форма — наследница гражданской одежды Сергей Лебедев
Почему Зеленского не ликвидировали, объяснил полковник ГРУ
Почему Китай скупает природный газ в огромных объёмах
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
"Серьёзное оружие": эксперт оценил французские ракеты SCALP
Последние материалы
Что общего между Пьяцца Навона и древнеримским стадионом
Российские законодатели предлагают перейти на автомобили российского производства
Кроссоверы "Москвич" переданы сотрудникам Росгвардии мэром Москвы
Аналитик Михайлов допустил, что ВСУ будут начинять кассетные боеприпасы химикатами
Адвокат Билялова рассказала, кому выгодны долгосрочные сбережения
Денисенко признал вину в убийстве замначальника мобилизационного отдела Краснодара Ржицкого
Валюта, привязанная к золоту, будет создана и без участия Индии
В Москве ограничат парковку возле подъездов
Арестович* объяснил, почему США не собираются окончательно побеждать Россию
ETNT: исследователи назвали десять популярных продуктов и напитков, уничтожающих кишечник
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников