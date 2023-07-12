В целях повышения безопасности пешеходов московские власти вводят ограничения на парковку возле подъездов жилых домов. Для обеспечения видимости пешеходам, выходящим из здания, предлагается обозначить "треугольники видимости".
По словам начальника ГИБДД Москвы Александра Быкова, такие треугольники видимости будут служить профилактикой дорожно-транспортных происшествий.
Быков подчеркивает, что припаркованные автомобили не должны загораживать подъезды жилых домов. Такой подход позволит расширить зону видимости для пешеходов, в том числе детей, и даст им дополнительные секунды для реагирования на потенциальную опасность. Кроме того, такое решение будет полезно и для водителей, проезжающих через жилые кварталы.
С 11 августа будет введена дополнительная мера. Сотрудники ГИБДД будут осуществлять скрытое патрулирование с целью контроля и фиксации нарушений правил дорожного движения. Патрульные будут фиксировать нарушения, способствующие возникновению аварийных ситуаций на дорогах, и передавать эту информацию другим патрулям, которые будут пресекать и выписывать штрафы нарушителям.
Кроме того, недавно в России был принят закон, запрещающий получать водительские права после управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Лица, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, будут лишены права сдавать экзамены по вождению в течение года после инцидента в рамках административного наказания.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Прекращением экспорта редкоземельных металлов Китай объявил "войну чипов".