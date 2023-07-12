В Москве ограничат парковку возле подъездов

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В целях повышения безопасности пешеходов московские власти вводят ограничения на парковку возле подъездов жилых домов. Для обеспечения видимости пешеходам, выходящим из здания, предлагается обозначить "треугольники видимости".

Фото: ru.wikipedia.org

По словам начальника ГИБДД Москвы Александра Быкова, такие треугольники видимости будут служить профилактикой дорожно-транспортных происшествий.

Быков подчеркивает, что припаркованные автомобили не должны загораживать подъезды жилых домов. Такой подход позволит расширить зону видимости для пешеходов, в том числе детей, и даст им дополнительные секунды для реагирования на потенциальную опасность. Кроме того, такое решение будет полезно и для водителей, проезжающих через жилые кварталы.

С 11 августа будет введена дополнительная мера. Сотрудники ГИБДД будут осуществлять скрытое патрулирование с целью контроля и фиксации нарушений правил дорожного движения. Патрульные будут фиксировать нарушения, способствующие возникновению аварийных ситуаций на дорогах, и передавать эту информацию другим патрулям, которые будут пресекать и выписывать штрафы нарушителям.

Кроме того, недавно в России был принят закон, запрещающий получать водительские права после управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Лица, попавшиеся на вождении в нетрезвом виде, будут лишены права сдавать экзамены по вождению в течение года после инцидента в рамках административного наказания.

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ПАРКОВКА У ПОДЪЕЗДА ЧТО ДЕЛАТЬ?