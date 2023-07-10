РГ: дилеры уже отменили скидки на автомобили из-за снижения курса рубля

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Снижение курса рубля отразится на стоимости автомобилей. Многие дилеры отменили скидки в ожидании роста цен. Если падение курса продолжится, то стоимость машин может вырасти уже в июле. Об этом сообщили специалисты в беседе с "Российской газетой".

Фото: https://autoservice-ap.ru/

По словам экспертов, более умеренная динамика зафиксирована в сегменте автомобилей, которые поставляют официальные дистрибьюторы. Импортёры берут на себя ослабление резких скачков стоимости. Параллельный импорт изменит цены намного быстрее.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh Денис Мигаль отметил, что на данный момент автомобиль можно купить по цене июня 2023 года. Однако ближе к августу стоимость машин может вырасти на 10 процентов, а к концу текущего года — на 30 процентов.

"Если автомобиль необходим, стоит приобретать его сейчас, не рассчитывая на то, что в ближайшее время цены на них снизятся", — сообщил Мигаль.