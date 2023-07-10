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Минпромторг обещает не допустить роста цен на российские автомобили

2:01
Авто

Минпромторг, Министерство промышленности и торговли РФ, заверил, что не допустит завышения цен на российские автомобили. Министерство имеет "четкие договоренности" с автопроизводителями, соблюдение которых будет тщательно контролироваться.

Минпромторг обещает не допустить роста цен на российские автомобили
Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мониторингу ценообразования в отечественном автопроме уделяется большое внимание. В интервью "Интерфаксу" он заявил, что министерство не потерпит "необоснованного повышения цен". Мантуров также подчеркнул, что с производителями достигнуты "четкие договоренности".

Кроме того, Минпромторг активно работает над повышением инвестиционной привлекательности автомобильного рынка. Для достижения этой цели министерство приглашает партнеров из дружественных стран для повышения уровня локализации, что предполагает увеличение доли комплектующих, производимых в России.

Мантуров подчеркнул, что повышение уровня локализации будет способствовать более активному стимулированию заводов со стороны государства. Компании, претендующие на получение мер государственной поддержки, должны демонстрировать "реальные результаты", внедряя новые технологии, модернизируя процессы и увеличивая объемы производства для удовлетворения потребностей рынка.

Мантуров также отметил, что в текущем году АвтоВАЗ планирует собрать 400 тыс. автомобилей. Он также упомянул о предстоящем выпуске Lada Iskra — новой модели, которая придет на смену Granta. В течение ближайших трех-четырех лет Lada Iskra будет выпускаться параллельно с Granta, после чего нынешняя бюджетная модель будет снята с производства.

Между тем, дилеры прогнозируют возможный рост цен на автомобили. Падение курса рубля может привести к росту цен на 15-20% как на новые, так и на подержанные автомобили.

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АВТОВАЗ обрушил ЦЕНЫ на автомобили ЛАДА! Новые ШОК цены LADA ИЮЛЬ 2023!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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