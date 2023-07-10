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Exlantix, будущий бренд электромобилей премиум-класса, собирается выйти на российский рынок

3:42
Авто

Exlantix, новый суббренд премиального автопроизводителя Exeed, принадлежащий Chery, вскоре дебютирует на российском рынке. В отличие от своего материнского бренда, Exlantix сосредоточится исключительно на электромобилях класса люкс, стремясь утвердиться в качестве лидера в этом сегменте. Первым предложением от Exlantix станет электрический седан, который, как ожидается, появится на рынке либо в конце этого года, либо в начале следующего. В этой статье мы рассмотрим детали этого захватывающего запуска и прольем свет на уникальные особенности электромобилей Exlantix.

Exlantix, будущий бренд электромобилей премиум-класса, собирается выйти на российский рынок
Фото: www.youtube. com/watch?v=Z7ngZTCwlD8

Первый седан: Exlantix E03, теперь известный как Sterra ES

Первым автомобилем, который Exlantix выпустит в России, станет ультрасовременный седан. Перед своим официальным представлением в Шанхае седан прошел испытания под названием E03. Впоследствии он был переименован в Sterra ES для внутреннего рынка и Exlantix для международного рынка. В конечном счете, Exlantix стало выбранным названием для бренда. Согласно пресс-релизу компании, название отсылает к мифической Атлантиде и ее технологически развитому обществу, что соответствует премиальному имиджу, ассоциируемому с брендом.

Впечатляющая производительность и дальность действия

Предстоящий электрический седан Exlantix может похвастаться замечательными техническими характеристиками. Он разгоняется с 0 до 100 километров в час всего за три секунды, благодаря своим мощным электродвигателям. Кроме того, аккумуляторы автомобиля обеспечивают увеличенный запас хода до 700 километров без необходимости подзарядки.

Однако конкретный цикл тестирования, используемый для измерения этого диапазона, не был указан. Кроме того, с помощью технологии быстрой зарядки аккумуляторы можно пополнить для 150-километровой поездки всего за пять минут, что эквивалентно продолжительности одной песни.

Роскошный дизайн интерьера

Ожидается, что интерьер электрического седана Exlantix обеспечит роскошь и комфорт. Он оснащен многофункциональным рулевым колесом, автономной приборной панелью и сиденьями с нулевой гравитацией. Эти элементы премиум-класса призваны повысить общее удовольствие от вождения и обеспечить пассажирам изысканную атмосферу.

Exlantix: пятый бренд Chery в России

Exlantix станет пятым брендом, ассоциирующимся с Chery на российском автомобильном рынке. Корпорация Chery в настоящее время продает автомобили под брендами Chery, Omoda и Exeed, с недавним добавлением Jetour в качестве отдельного бренда. Такое разнообразное портфолио брендов демонстрирует стремление Chery удовлетворять различные предпочтения клиентов и сегменты рынка.

Перспективы на будущее: Exlantix E0Y, электрический кроссовер
Вслед за выпуском электрического седана Exlantix планирует представить электрический кроссовер Exlantix E0Y, также известный как Sterra ES. Эта модель будет базироваться на той же платформе, что и седан. Согласно сообщениям, он будет оснащен двумя двигателями суммарной мощностью 480 лошадиных сил и оснащен пневматической подвеской с непрерывным регулированием демпфирования. Ожидаемый запуск Exlantix E0Y в России запланирован на 2024 год.

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Электроседан Exeed Sterra ES( Exlantix ) 2023. Первые подробности.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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