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Новое положение обязывает сотрудников ГИБДД документировать нарушения правил дорожного движения при скрытом патрулировании

1:29
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С 11 августа 2023 года сотрудники ГИБДД обязаны фиксировать нарушения правил дорожного движения при скрытом патрулировании. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции. По данным агентства, новая мера распространяется на патрули, которые работают на дорогах с использованием транспортных средств, не имеющих отличительной цветографической схемы.

Новое положение обязывает сотрудников ГИБДД документировать нарушения правил дорожного движения при скрытом патрулировании
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Согласно новым правилам, сотрудники ГИБДД, осуществляющие скрытое патрулирование, обязаны фиксировать все нарушения, способствующие возникновению дорожно-транспортных происшествий. Наблюдая за дорогой, эти сотрудники передают информацию о нарушителях другим патрулям на автомобилях с соответствующей цветографической схемой. При необходимости эти патрули останавливают водителей.

Власти разъяснили, что сотрудникам, осуществляющим наблюдение за дорогами на автомобилях без опознавательных знаков, запрещено предпринимать действия, вынуждающие автомобилистов нарушать правила дорожного движения, за исключением крайних случаев. Поправки в регламент ГИБДД вступят в силу 11 августа текущего года.

С 1 сентября российских водителей будут штрафовать за новые поломки автомобилей. Причем многие из этих неисправностей не будут подлежать устранению на месте.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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