Tesla хочет, чтобы EPA окончательно утвердило более жесткие правила выбросов автомобилей

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Компания Tesla призывает администрацию Байдена установить более строгие ограничения на выбросы автомобилей по сравнению с теми, которые были предложены Агентством по охране окружающей среды (EPA) в апреле. Эта позиция поставила автопроизводителя в противоречие с другими производителями.

Фото: sharingpro. ru/tesla-long-range-prishla-v-moskovskij-karshering/

В апреле EPA предложило автомобильные стандарты на период 2027–2032 годов, направленные на снижение выбросов на 56%. Эти стандарты приведут к тому, что к 2030 году 60% новых автомобилей будут электрическими, а к 2032 году — 67%. Однако Tesla публично выразила свое желание, чтобы EPA приняло более амбициозный план, который обеспечит более 69% электрических автомобилей в 2032 году.

Кроме того, Tesla считает, что EPA может потребовать полного отказа от бензиновых автомобилей уже в 2030 году. Более того, Tesla утверждает, что существует "надежная правовая основа" для внедрения еще более жестких стандартов, чем те, которые предлагает EPA.

Tesla также критикует "чрезмерно высокие" предположения EPA о затратах, утверждая, что они не подкреплены существующими данными. По мнению Tesla, эти предположения не учитывают в полной мере задокументированное и прогнозируемое быстрое снижение стоимости аккумуляторных элементов и блоков, а также значительное повышение эффективности, ведущее к увеличению дальности хода аккумуляторных электромобилей (BEV).

Примечательно, что торговая группа, представляющая крупнейших автопроизводителей, за исключением Tesla, недавно призвала EPA смягчить свое предложение. Альянс автомобильных инноваций, в который входят General Motors, Volkswagen, Toyota Motor, Hyundai Motor и другие, рекомендовал ввести требования, согласно которым к 2030 году от 40% до 50% транспортных средств (электромобили, подключаемые электромобили и автомобили на топливных элементах) должны быть приняты на вооружение.

Кроме того, Tesla подчеркивает необходимость того, чтобы EPA повысило строгость своего предложения путем отмены кредитов, которые могут получить автомобили внутреннего сгорания для достижения целевых показателей загрязнения.

Согласно внутреннему моделированию Tesla, модели с нулевым уровнем выбросов составят 28% продаж автомобилей в 2026 году.

Кроме того, Tesla оспаривает прогноз EPA, утверждая, что он значительно недооценивает количество автомобилей Tesla, продаваемых каждый год, прогнозируя менее 100 000 автомобилей в год.

Tesla считает этот прогноз "необъяснимым, необоснованным и без необходимости подрывающим строгость правила".

Автопроизводитель указывает на то, что в 2022 году его продажи в США уже приблизятся к 500 000 автомобилей.

Наконец, Tesla заявляет, что она конфиденциально поделилась своими оценками производства и продаж с EPA.

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