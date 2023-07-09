Доступность 30-летних грузовиков ЗИЛ для продажи в России

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В России на рынке недавно появилась интересная партия 30-летних грузовиков ЗИЛ. Эти автомобили, бережно сохраненные на протяжении многих лет, предлагают уникальную возможность как для любителей грузовиков, так и для предпринимателей. В этой статье рассматривается история грузовиков ЗИЛ-133Г4, их технические характеристики и преимущества, которые они дают.

Фото: autopronews. ru/polsotni-30-letnih-gruzovikov-zil-133g4-s-dizelem-yarczevskogo-motornogo-zavoda-prodayut-v-rossii/

История и развитие грузовиков ЗИЛ-133Г4

Грузовики ЗИЛ-133G4 с дизельными двигателями Ярцевского моторного завода стали доступны для продажи в России. Разработка этих автомобилей началась в 1972 году, когда предприятие приступило к работе над двигателем ЗИЛ-645.

Однако прошло около 15 лет, прежде чем двигатель поступил в мелкосерийное производство. В 1992 году инженеры Ярцевского моторного завода успешно собрали около десяти тысяч двигателей. Тем не менее, с годами объемы производства постепенно снижались, что привело к прекращению выпуска двигателей ЗИЛ-645 к началу 2000-х годов.

Особенности и технические характеристики

Новая партия грузовиков ЗИЛ включает 47 моделей ЗИЛ-133Г40, каждая из которых способна перевозить грузы весом до десяти тонн. Эти грузовики прошли тщательную консервацию много лет назад, что объясняет их отличное состояние сегодня.

Однако важно отметить, что автомобили не имеют паспортов транспортных средств. Чтобы решить эту проблему, покупателям будут предоставлены выдержки из договоров поставки для облегчения процесса регистрации. Цена за каждый грузовик установлена в размере 700 000 рублей.

Автомобиль ЗИЛ-133Г40 является продолжением трехосной модели ЗИЛ-133ГЯ. Он отличается более современной кабиной от семейства 4331. Все грузовики оснащены экономичными двигателями, а некоторые модели даже оснащены американским силовым агрегатом Cat 3116. Производство грузовиков ЗИЛ-133Г40 завершилось в 1999 году, ознаменовав конец эпохи.

Восход индивидуального автодома: автодом на базе ЗИЛ 131

В начале июня в России появился уникальный самодельный автодом, построенный на базе грузовика ЗИЛ 131. Этот необычный автомобиль, оснащенный 200-сильным двигателем, привлек к себе внимание и в настоящее время стоит три миллиона рублей. Сочетая в себе надежность грузовика ЗИЛ 131 с комфортом и удобством дома на колесах, это творение предлагает заманчивый вариант для искателей приключений и путешественников.

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