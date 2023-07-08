Россия продлит льготное автокредитование на следующий год

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Правительство России объявило о продлении программ льготного автокредитования на 2024 год. Денис Мантуров, глава Минпромторга, раскрыл эту информацию в интервью информационному агентству "Интерфакс".

Фото: bankirov.net

Вице-премьер подчеркнул, что государство выделит дополнительное финансирование для поддержки этих государственных программ. Кроме того, будет увеличен утилизационный сбор как для физических, так и для юридических лиц, ввозящих в Россию автомобили с целью перепродажи.

По словам Мантурова, продление государственных программ и повышение утилизационного сбора обеспечит конкурентные преимущества российским и локализованным иностранным автопроизводителям. Это решение призвано сделать автомобили отечественного производства более привлекательными в ценовом отношении по сравнению с параллельным импортом.

Однако глава Минпромторга подчеркнул, что компании должны будут доказать правительству необходимость получения господдержки. Для этого специалисты будут оценивать уровень локализации, внедрение новых технологий производства, а также модернизацию процессов и увеличение объемов производства для удовлетворения потребностей российского рынка.

В начале июня эксперты прогнозировали рекордное количество автокредитов в России по итогам года. На тот момент специалисты оценивали потенциальную сумму кредита в 1,4 триллиона рублей.

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